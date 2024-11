Hugo Silva no puede ocultar su enfado ante lo que señaló Broncano sobre su carrera: "Me jode"

Hugo Silva fue la segunda estrella en pasar por 'La Revuelta' esta semana justo después de la polémica contra Pablo Motos y 'El Hormiguero'. El actor se reencontró con David Broncano este martes para presentar su nueva película 'Desmontando a Lucía'. Pero el invitado terminó...

"Estamos muy contentos, es un excelente actor, un ídolo", anunció el conductor de 'La Revuelta' antes de recibir al viejo amigo del programa, que no tardó en exponer una de las principales quejas que tiene de su exitosa carrera. "Me jode, desde el punto de vista económico", comenzó explicando cuando el humorista le recordó que aún no tiene su propia fragancia.

Hugo Silva se sincera sobre Antonio Banderas y David Bustamante: "Me da envidia"

"Bustamante tiene ya cuatro o cinco", señaló Grison de fondo indignando aún más a Hugo Silva. "Creo que yo ya podría anunciar una colonia o dos...", aseguró el invitado, que entonces tuvo que elegir entre dos clásicos: la de Antonio Banderas o la de David Bustamante. Y al protagonista de 'Desmontando a Lucía' no le quedó más remedio que sincerarse.

"Estoy dispuesto a vender cualquier tipo de olor" Hugo Silva.



Está regalao para una colonia. pic.twitter.com/foawTpsauM — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 26, 2024

"No he probado ninguna pero me da mucha envidia. Puedo ocupar el sitio que alguien haya rechazo, si han hecho un acuerdo y ya no llegan... alguna vez he hecho alguna película así", confesó el de Madrid mientras Broncano insistía para saber qué papeles rechazados había conseguido en su carrera. "¿Quién rechazó? ¿Miguel Ángel Silvestre?", señaló el humorista. "Podría ser pero no", explicó entre risas el actor.

"Cualquier colonia, sea sport, de noche, cumpleaños... Estoy dispuesto a vender cualquier tipo de olor, de colonia, de fragancia", terminó señalando Hugo Silva sobre su oferta. Finalmente, tuvo que enfrentarse a las temidas preguntas clásicas que, pese a haber acudido en dos ocasiones a 'La Resistencia', jamás había contestado. "Una vez se te olvidó", comentó entre risas el invitado.

Sobre la primera cuestión económica, Silva no tuvo reparo en sincerarse sobre su patrimonio. "Tengo un colchón de 100.000 euros ahorrados en el banco", explicó el madrileño. Aunque en la del sexo, dudó algo antes de dar la respuesta final. "Lo del petting si te digo la verdad puede hacer décadas que no eh. Ando mal, ahí no tengo un colchón. Te diría 2,5 o 3. Dudo por una paja", sentenció entre risas del público.