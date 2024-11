Dani Martín señala lo que implica ir de invitado a 'El Hormiguero' y lo define así frente a 'La Revuelta'

Este jueves, 28 de noviembre, 'El Hormiguero' ha cerrado la semana con la visita de Dani Martín. Justo el mismo día que David Broncano entrevistaba en 'La Revuelta' al piloto Jorge Martín, una semana después de la polémica. El 'duelo' se saldó, nuevamente y por cuarto día consecutivo, con la victoria de Broncano sobre Motos.

Consciente de las críticas que ha recibido el programa de Antena 3, y que sigue recibiendo en redes sociales, Dani Martín ha roto una lanza a favor de su amigo Pablo Motos. La polémica comenzó cuando, el pasado jueves, Broncano denunció públicamente haberse quedado sin invitado después de que 'El Hormiguero' moviera sus "hilos" para que el campeón de MotoGP acudiera primero al programa de Antena 3 que al de La 1.

Desde ese mismo instante, las redes sociales se volcaron con 'La Revuelta'. Y hasta excolaboradores míticos de 'El Hormiguero', como Jandro, Flipy o Raquel Martos brindaron su apoyo a Broncano y a su equipo. La audiencia también se ha pronunciado claramente, otorgando pleno de victorias al formato de TVE. Quizá por ese motivo, el que fuera vocalista de 'El canto del loco', y gran amigo de Pablo Motos, ha salido en su defensa.

Dani Martín rompe una lanza a favor de 'El Hormiguero'

En un momento dado de la charla, el presentador no ha dudado en alabar al cantante, cuyo cambio físico fue lo más comentado en redes: "El regalo más grande que tiene este programa, sin ningún género de dudas, es la gente que conoces que hay veces que se convierte en parte de tu vida. Y desde aquí ves la evolución de algunos que van a mejor, otros a peor. Lo tuyo es acojonante, cada día estás mejor y cada día te quiero más".

"Yo a ti también", respondió Dani Martín, antes de fundirse en un emotivo abrazo con Motos. Acto seguido, también él alabó al programa y a su presentador: "Además, creo que nos hemos ayudado mutuamente en un montón de cosas. Después de un confinamiento que estábamos en plena pandemia me permitiste hacer una cosa preciosa para mi hermana que fue con una orquesta completa tocar una canción. Hemos tocado en directo con los mejores medios siempre, me has cortado la cabeza…".

"Para mí 'El Hormiguero' es algo mítico. Hay que venir a 'El Hormiguero'", ha sentenciado el cantante, mostrando así su apoyo al programa de Atresmedia. Acto seguido se ha referido a las consecuencias positivas de acudir como invitado al talk show de Pablo Motos como ventana de promoción: "No sé cuántas entradas tenemos vendidas ya, y si fueran las doce de la noche cuantos discos vendidos llevaríamos. Eso es real".

El cambio físico de Dani Martín, mucho más delgado, llamó la atención de todos los espectadores y hasta del propio Pablo Motos. Así justificaba él esta pérdida de peso: "He perdido 30 kilos, pero tengo que decir, a favor de mi público, que la gira que más entradas vendí fue cuando estaba gordo. Les daba igual que estuviera gordo o flaco, porque lo importante eran las canciones". "Cuando te haces mayor empiezas a mirar la salud y dentro de 30 años tengo 78 y hay que cuidarse más y quererse más y por eso estoy muy bien y he perdido el peso que me sobraba. También he dejado el alcohol", reconoció.