Desconcierto con el futuro de ‘Paquita Salas’ tras lo oído en ‘Drag Race’: ¿Habrá cuarta temporada?

Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis sorprendieron en el año 2016 al lanzar su primer proyecto audiovisual como directores después del éxito del musical de ‘La llamada’, que acaba de decir adiós tras once años en cartelera. Hablamos de ‘Paquita Salas’, una serie protagonizada por Brays Efe que narraba la historia de la propia Paquita, una agente de actores y actrices que tras alcanzar su éxito en los novena su carrera se vio frustrada por el abandono de Macarena García.

La serie se estrenó en Flooxer, la plataforma de contenido de Atresmedia. Pero tras su éxito, Netflix adquirió los derechos de la ficción y apostó por darle dos temporadas más. Pese a que han pasado cinco años desde el final de la tercera temporada, ‘Paquita Salas’ queda en el imaginario de todos y cada año los fans piden una cuarta temporada.

Hasta ahora, los Javis siempre habían dejado la puerta abierta a retomar ‘Paquita Salas’ después de que en los últimos años hayan estado centrados en su colaboración exclusiva con Atresmedia como jueces de ‘Mask singer: adivina quién canta’ y ‘Drag Race España’ así como directores de ‘Veneno’ y ‘Vestidas de azul’ y haber trabajado con Movistar Plus+ en ‘La Mesías’.

Sin embargo, las alarmas volvieron a saltar este domingo con el estreno de la cuarta temporada de ‘Drag Race España’ cuando en un gag, Javier Ambossi confirmó que no habría una nueva temporada de ‘Paquita Salas’. Algo que cayó como un jarro de agua entre muchos fans.

Todo se produjo cuando Supremme De Luxe se dirigió a Javier Ambrossi y le preguntaba si veía en el futuro de ‘Drag Race’ una cuarta temporada. «Yo ya he dicho en todos los medios que no voy a hacer una cuarta temporada«, soltaba dejando a la presentadora descolocada. «¿Cómo que no?», preguntaba Supremme. «De Paquita Salas«, aclaraba Ambrossi. «Dea Drag Race las que quieras», añadía uno de los Javis.

La propuesta de Los Javis a Víctor Sandoval sobre ‘Paquita Salas’

¿Pero es cierto que no habrá una cuarta temporada de la serie? Pues a día de hoy no hay nada decidido. Cabe destacar que esto se trataba de un gag humorístico de ‘Drag Race España 4’ que lleva grabado meses. Asimismo, cabe recordar que hace unos días, los propios Javis dejaron caer que si habría una continuación de ‘Paquita Salas’ al enviar un audio a ‘Ni que fuéramos’ después de que Víctor Sandoval se quejara de que Los Javis no habían contado con él para el biopic que preparan de Yurena junto a Netflix.

«A ver, Víctor, no brotes, que nosotros somos los productores de la serie, no los directores», aseveraba Javier Calvo. «Y, Víctor, te va a gustar mucho la serie. Primero hay que verla. La comentaremos. No podemos comentar ni desmentir nada todavía. Solo sé que os va a gustar muchísimo», proseguía contestándole Ambrossi a las críticas que había vertido Sandoval en su programa.

Finalmente, era Javier Calvo el que dejaba caer que podrían contar con Víctor Sandoval en una hipotética cuarta temporada de ‘Paquita Salas’. «Seguro que, para cuando vuelva Paquita, hacemos algo», soltaba el director. Con ello, parece que la idea de Los Javis si es hacer una nueva temporada de la ficción que tantos memes ha dado.