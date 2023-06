Crítica ‘Las Invisibles’: un retrato social a las camareras de hotel con el gran reclamo de Lolita

A todos nos gusta irnos de vacaciones. Relajarnos en un hotel de lujo en el que no tengamos que pensar en nada, ni limpiar, ni cocinar, ni recoger. No hacer absolutamente nada. Pero pocas veces pensamos en las personas que consiguen que podamos relajarnos y no pensar en tener que hacer la cama o limpiar el baño. Esas son las camareras de los hoteles, las conocidas como ‘kellys’. Y la nueva serie de SkyShowtime, ‘Las Invisibles’, las rinde homenaje a partir de este 5 de junio.

Protagonizada por Lolita, en su regreso a la actuación (la artista ahora está más centrada en ser jurado de ‘Tu Cara Me Suena‘), ‘Las Invisibles’ es uno de los estrenos más esperados del verano. Pero la hija de la mítica Lola Flores no está sola: María Pujalte, Eva Martín, Elena Irureta o Yoshira Escárrega la acompañan en un reparto que demuestra una vez más que la vida de las mujeres no se acaba a los 50.

La serie ha sido creada por Héctor Lozano con Menna Fité, ambos creadores de la brillante ‘Merlí’. Y con Eva Baeza también en los guiones, una guionista que se ha encargado de los libretos de series como ‘Mercado Central’ o ‘Amar es para siempre‘.

¿De qué va ‘Las Invisibles’?

Serie que narra la historia de un grupo de cinco mujeres que se enfrentan a las difíciles condiciones de trabajo como camareras de piso de un hotel de la Costa Mediterránea. Las injusticias laborales y los problemas cotidianos son el punto de partida de esta comedia dramática que pretende visibilizar al colectivo de camareras de piso, abordando temas universales mediante las historias de unas mujeres que no se rinden ante la adversidad y que conforman una realidad llena de matices.

Un tono irregular

La serie comienza con una voz en off, la de Pilar, una limpiadora del hotel Caliope, que muere de un infarto al corazón al limpiar la suite nupcial. Y por azares del destino, el cuerpo lo descubren la gobernanta y otra de las camareras. ¿Cual es el problema? Los novios están a punto de llegar, junto con un sinfín de invitados que se quedarán en el hotel. Así que la gobernanta decide junto al director del hotel, que lo mejor será mover el cuerpo a otra habitación y así asegurarse la llegada de los novios sin ningún tipo de incidente.

Esta falta de respeto al cuerpo de una compañera que lleva años partiéndose el lomo no le sienta nada bien Isabel, la camarera de hotel que encuentra el cuerpo, interpretada por María Pujalte. Sus condiciones son malas. Insisten continuamente en que sean invisibles para los clientes, y se da cuenta, amargamente, que hasta después de muertas, deben seguir siendo invisibles. Este momento hará que poco a poco el personaje vaya cambiando su chip, y dándole un arco de evolución muy interesante.

El principal problema es que ‘Las Invisibles’ no acaba de dar con el tono correcto. Va probando diferentes cosas según avanza la serie, pero no termina de dar con la tecla. Hay momentos de comedia, pero suele ser bastante irregular. Brilla en los momentos más dramáticos (esos planos del entierro de Pilar), pero no acaba de explotarlos del todo. Y es una pena, porque tiene entre manos una historia de la que se puede sacar mucho jugo, con una crítica social importante, y una lucha de clases muy propia de la ficción coreana.

Las actrices, el punto fuerte

Si hay algo que mantiene a flote ‘Las Invisibles’, ese es su reparto. Ya hemos hablado de María Pujalte. La actriz ya ha demostrado en un sinfín de ocasiones que da igual el reto que tenga delante, va a sacarlo delante con nota. Su Isabel está repleta de matices y, pese a que le cuesta sentirse cómoda, según va avanzando el primer capítulo lo va consiguiendo con creces.

También tenemos a Lolita. Sí, Lolita hace de Lolita. Le falta pulir un poco su actuación y darle un poco más de capas y de realismo. Pero es una grandísima actriz, y brilla en los momentos dramáticos de su personaje, Espe. Es verdad que cuando está en escena, tiene tanta fuerza y tanta presencia, que solo tienes ojos para ella, y siempre es de agradecer verla actuando de nuevo.

Aunque una de las sorpresas es la joven actriz mexicana Yoshira Escárrega, en uno de sus primeros papeles protagonistas. Interpreta a Gladys, la recién llegada, mucho más joven que todas las demás, y que supondrá una amenaza para sus puestos de trabajo. Pero también será el empujón que necesiten para luchar por unos derechos más dignos y unas condiciones de trabajo mejores.

Un homenaje que podría haber ido más allá

La voz en off de Elena Irureta no está del todo explotada y saca muchas veces de la historia. Irureta es una gran actriz, pero su voz no acaba de funcionar como motor de la serie. Y es una pena, porque podría haberse aprovechado mucho más. Pero, si tu voz en off no aporta nada, así hay un problema.

Lo que sí funciona y le da un toque de originalidad a ‘Las Invisibles’ es el final de sus episodios. Finales musicales y con baile incluido, ya que Pilar, la mujer que fallece al comienzo, siempre quiso ser bailarina, y se imagina a sus amigas así, disfrutando de la libertad que les da el baile. Sobre todo en el primer capítulo, con todas las protagonistas bailando al ritmo de música griega.

Así que la serie al final se queda en un bonito homenaje a las camareras de hotel, y que busca denunciar su situación laboral, tanto de ellas en general, como de las mujeres mayores en particular. Pero no acaba de profundizar en ninguno de los temas. Da todo el rato la impresión de que podría haber funcionado muchísimo mejor como serie diaria que como propuesta semanal. Aun así, ‘Las Invisibles’ es una buena propuesta por parte de SkyShowtime, y ojalá lleguen más series como esta a las plataformas, dándoles más protagonismo a personajes femeninos más maduros.