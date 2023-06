Alucinados todos con la «burrada» que hizo Alfred García en ‘Tu cara me suena’: «Histórico»

Después de quedarse al borde de la victoria la semana pasada con su imitación de David Civera con el propio artista a su lado; Alfred García volvió a sorprender a todos este viernes en ‘Tu cara me suena 10‘. Y es que el ex-concursante de ‘OT 2017’ se metió en la piel el rey del pop. Lo hizo versionando la última vez que Michael Jackson cantó «Billie Jean» en directo en el 2001.

Para Alfred García era un reto y un sueño pues tal y como reveló antes de salir al escenario, el rey del pop era uno de sus ídolos. Una admiración que ya se vio patente durante su paso por ‘OT 2017’ cuando se emocionó al tocarle Michael Jackson en una de las galas. Y lo mismo le sucedió esta semana en ‘Tu cara me suena’.

Y sin duda fue la mejor actuación de Alfred García en todo lo que llevamos de edición de ‘Tu cara me suena’. El catalán dejó completamente sin palabras al jurado al clavar tanto la voz como los movimientos de Michael Jackson, algo nada fácil.

Nada más terminar su actuación todos sus compañeros, el jurado y hasta el público se puso de pie ovacionando lo que acababa de hacer. «Alfred, has desaparecido, por momentos has sido el ‘rey del pop’. Ha sido alucinante, maravilloso. Esto se recordará en la historia de Tu cara me suena«, aseguraba Carlos Latre en su valoración.

Por su parte, Chenoa, que también se confesaba gran fan de Michael Jackson, era muy sincera. «He alucinado porque yo no me lo esperaba tan bien hecho», reconocía la nueva presentadora de ‘OT 2023’. Mientras que Ángel Llácer, que lleva en el programa desde su primera edición fue muy rotundo: «Te lo digo de verdad. Esta actuación es de las mejores que he visto en los 10 años que llevamos de Tu cara me suena».

Y con esas valoraciones se veía venir lo que finalmente sucedió. Los cuatro jueces estuvieron de acuerdo en otorgarle el 12 a Alfred García. Lo mismo que hizo el público con sus votos. De ese modo, el catalán se alzó por primera vez con la victoria en esta edición de ‘Tu cara me suena’. Y para completar el círculo, Alfred le otorgó los 3.000 euros de premio a la ONG que creó el hijo de Michael Jackson, una ONG que ayuda a adolescentes sin recursos para su educación y su salud.

Ovación absoluta a Alfred García en redes

Y como era de esperar, las redes sociales se llenaron de mensajes ovacionando a Alfred García por lo que acababa de hacer sobre el escenario de ‘Tu cara me suena’. Así, son muchos los que no dudan en decir que la imitación del catalán de Michael Jackson es sin duda una de las mejores de toda la historia del programa de Antena 3.

Muy buena, muy buena.

El inicio es bestial, es que lo clava.

Cómo se nota que Alfred admiraba a Michael Jackson y lo metido que está en la imitación. Bravo 👏🏻 #TCMS10 pic.twitter.com/jD4oCpBNQU — Lázaro 🪐 (@Eurolazaro) June 3, 2023

Alfred García entra en el Olimpo de #TuCaraMeSuena con su imitación de Michael Jackson



Lo que ha hecho @alfredgarcia en #TCMS10 ha sido histórico en el formato de Antena 3pic.twitter.com/L3rtpqrgIJ — telemagazine (@telemgzn) June 2, 2023

¡Menuda absoluta maravilla la actuación de Alfred García en @TuCaraMSuena!



Su admiración por Michael Jackson se ha reflejado en una imitación de voz, movimientos y espíritu. Sin duda, una actuación memorable e histórica de @alfredgarcia en el programa👏🏼#TCMS10 pic.twitter.com/8GQmGbdZP1 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 2, 2023

Alfred la reencarnacion de Michael Jackson

Que gran actuación.

para enmarcar#TCMS10 pic.twitter.com/FSTtmceCmS — Antonio Vilela (@vilela58) June 2, 2023

La actuación de alfred hoy ha sido HISTÓRICA. Menudo currazo se ha pegado por sacar esto adelante, de lo mejor que he visto en el programa en sus 10 ediciones, SI LO DIGO. #tcms10 pic.twitter.com/VNZoetAcuY — Dani (@Daniwonder40) June 2, 2023

Menudo flipe de imitación de Michael Jackson por parte de Alfred, estoy alucinando!!!#TCMS10 pic.twitter.com/yctLvKiaJb — Lau Solete 🦩 (@lausolete1979) June 2, 2023

🙆🏻‍♀️ En shock… ¡Qué burrada! 👏🏾 Imitación perfecta de voz, baile, gestos, actitud, energía… ⭐ Lo hace parecer fácil; no somos conscientes de lo difícil que es hacer todo eso a la vez de una forma tan brillante. 🎩 Me quito el sombrero con Su Majestad Alfred García. 👑 #TCMS10 https://t.co/q5e8dfk3WC pic.twitter.com/OBAwEfnNZN — CAR🫶🏼L (@CA2LOTA) June 3, 2023

Solo puedo decir: A tus pies Alfred

#TCMS10 pic.twitter.com/8PhxJ1kE3I — Alfonso aka Son Link (@sonlink) June 2, 2023

No pude verlo anoche… Y SIN PALABRAS 😭😍 https://t.co/VfQtCfguu9 — alba 🦋 (@Alvampirita) June 3, 2023

Para hacer lo imposible, estás de 10 y te lo merecías de hace mucho @alfredgarcia ✨ Pedazo de edición!! https://t.co/B4l3JE9XRc — Natalia 🐼 (@_natalia296) June 3, 2023

Es qué la pedazo de actuación que se ha marcado no tiene nombre https://t.co/oXi5mYQCUw — Killerquinn 🎮🖤 (@killerquinn19) June 2, 2023

¡Pedazo de actuación que se acaba de marcar @alfredgarcia con su imitación de @michaeljackson en #TCMS10



No le toca la ropa el cuerpo.

(Estoy en shock… necesito un tiempito, pls… aún lo estoy digiriendo…)



Madre mía! 😳😳😳😳

MENUDA BURRADA!!!!



Enhorabuena!!!! https://t.co/IR8q0dGzcQ — Sonia Fernández 🇪🇦 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Soniasfm) June 2, 2023

Aún estoy flipando con lo que ha hecho Alfred. Hoy tiene que ser su noche. No puede ser de otra manera #TCMS10 https://t.co/DhHlVmktoG — Cati (@cati_bcn86) June 2, 2023

Estoy llorando con la imitación de Alfred García… 🤧 Los pelos como escarpias. ✨

Es que ha sido poseído por Michael Jackson. Qué auténtica BAR-BA-RI-DAD. 👏🏿👏🏿👏🏿

Eres oro puro, diamante pulido, @alfredgarcia. 🪙💎 Gracias por este momento inolvidable. 🤍#TCMS10 https://t.co/q5e8dfk3WC — CAR🫶🏼L (@CA2LOTA) June 2, 2023

Lo de @alfredgarcia hoy ha sido brutal lo ha clavado .Toda la actuación con la boca abierta. BRAVO#TCMS10 https://t.co/UwBNuI0ABn — LupeAgonettes (@lupegamez07) June 2, 2023

Lo de esta persona hoy ha sido muy muy heavy 🫠❤️#TCMS10 https://t.co/iuTxMyrWPZ — el dr𝛂gón 🐉🦋 (@anaftmiriam) June 2, 2023

@alfredgarcia como Michael Jackson en #TCMS10 se ha lucido. Ha sido un espectáculo maravilloso y mágico. 👏🏻 https://t.co/OFt3z7jLLg — Eduardo Real (@Edu_Real_) June 2, 2023

De las mejores imitaciones que se han hecho en el programa https://t.co/AtcFhvxDor — Sergio🫀 (@Sergio180sse) June 2, 2023

Veo @TuCaraMSuena desde que comenzó y lo que ha hecho Alfred con Michael Jackson es una de las mejores imitaciones de las diez ediciones!!!!! #TCMS10 — Carmen (@gilcarmen_) June 2, 2023

Espectacular no… lo siguiente #TCMS10 lo de Alfred a sido ALUCINANTE pic.twitter.com/2Zlqcx3aa4 — YAII 🌴~🇮🇨 (@Mirayaii) June 2, 2023

ALFRED HA HECHO HISTORIA EN TU CARA ME SUENA CON ESTA IMITACIÓN👏🏻🤩😍. Cierras los ojos y escuchas a Michael con todas las peculiaridades de su voz, los abres y ves los movimientos de Michael calcados.Qué maravilla @alfredgarcia, cuánto talento tienes a tus pies REY 👑🛐 #TCMS10 pic.twitter.com/hjRP7PkQJF — Jess 🫀 (@ddljonasbalfred) June 2, 2023

No miento si digo que la actuación de Alfred como Michael Jackson me ha parecido una de las mejores imitaciones de la historia del programa ¡FLIPANTE! 👏🏻 #TCMS10 pic.twitter.com/LzRwAra6xL — Íñigo H. Arbizu (@HernandezArbizu) June 2, 2023

Se viene LA ACTUACIÓN. Posiblemente una de las mejores de la historia del programa. GRANDE ALFRED!!! #TCMS10 — Carlos (@carlosgaper) June 2, 2023