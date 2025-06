Lolita Flores, forzada a emitir un comunicado tras su polémica con Yenesi en 'Tu cara me suena': "No voy a soportar más"

'Tu cara me suena' está viviendo una temporada de gran éxito en Antena 3. Sin embargo, también está siendo una edición muy controvertida con varias polémicas abiertas. La última ha sido las palabras que Lolita Flores le dedicó este viernes a Yenesi cuestionando su actitud de hace unas semanas cuando abandonó el plató cabreada por las puntuaciones del jurado.

No obstante, lo que ha traído cola son las declaraciones de Lolita que muchos han tachado de transfobia. "Tú además tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo, a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes de volver a hacer. Y ahora si me permites voy y te doy un abrazo", fueron las palabras de la actriz y cantante que levantaron polémica en redes sociales.

Ya hace una semana cuando dichas declaraciones se hicieron virales, Tinet Rubira, el director de Gestmusic y uno de los responsables de 'Tu cara me suena' dio la cara por Lolita Flores. Y ahora ha sido la propia artista la que ha querido manifestarse y responder a todas las críticas con un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Gracias por seguir viendo @tucaramesuena en @antena3com , ya quedan pocos programas", empieza diciendo. "Y antes de que acabe y para que no quede ninguna duda , que sepáis, que igual que sé "regañar" a alguien que puede ser mi nieta, sé también pedir perdón, si a alguien le ha molestado mis palabras hacia @akayenesi, lo hice con toda mi buena intención, respeto hacia ella y al colectivo al que pertenece", prosigue recalcando Lolita.

"En mi casa se vivió y se aprendió lo que era la Libertad , Libertad para amar, sentir, elegir y respetar , si no me expliqué bien o alguien no me entendió, lo siento, creo que hablé claro alto y con mucho cariño y respeto, no voy a pronunciarme mas sobre el tema, lo aclaré con @akayenesi y ella así lo entendió, que era realmente lo que me importaba", recalca la jurado de 'Tu cara me suena'.

Por último, Lolita Flores deja claro que no quiere más polémicas. "Sin más os sigo queriendo y agradeciendo que nos veáis, pero no voy a soportar ni un insulto más, ni que me tachen de algo que no soy, ni hemos sido en mi familia, aquí queda el tema zanjado, gracias y hasta siempre", concluye la madre de Elena Furiase en este comunicado que se suma al que ya emitió Yenesi hace unos días defendiendo a Lolita.