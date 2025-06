Los espectadores cargan contra la salida de tono de Lolita con Yenesi en 'Tu cara me suena': "Transfobia"

Tras varias semanas guardando silencio sobre el desplante que Yenesi protagonizó contra el jurado de 'Tu cara me suena 12', llegando a abandonar el plató para protestar contra su valoración, Lolita puso el foco en el incidente este viernes durante la undécima gala de la edición. La cantante no tardó en confrontar a la concursante por su actitud contra los jueces, y terminó protagonizando un discurso que se ha ganado toda una oleada de críticas en redes.

Este viernes, la tik toker tuvo que ponerse en la piel de Isabel Pantoja, y nada más finalizar su número y escuchar las impresiones del jurado, la hija de Lola Flores decidió romper su silencio lo ocurrido hace unas semanas. "Creo que esto hay que solucionarlo cuanto antes. Entre tú y yo ha habido bastantes malentendidos y te lo voy a aclarar, me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste", comenzó señalando la cantante.

Lolita sentencia a Yenesi por su desencuentro con el jurado: "Tú tienes una condición por la que tienes que dar ejemplo"

"Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné, porque creo que aún te queda mucho por aprender en la vida y sobre todo en esta profesión. Pero te quiero decir dos cosas, yo no tengo nada, absolutamente nada, en contra de ti", aclaró Lolita, no sin reprender a la protagonista de 'Mariliendre' por su silencio durante el resto de galas, sin disculparse por lo ocurrido con el equipo del programa.

"Simplemente, lo único que me hubiese gustado oír de ti es un perdón públicamente. No a nosotros, porque ya estamos curados de espanto, sino a tus compañeros y sobre todo a la gente que había en plató y a esa gente que te ve al otro lado de ese pilotito rojo", sentenció la madre de Elena Furiase antes de lanzar una desafortunadas palabras sobre el papel de Yenesi en el programa como representación de la comunidad transgénero que no han gustado demasiado en redes.

"Porque tú además tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo, a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes de volver a hacer. Y ahora si me permites voy y te doy un abrazo", resolvió finalmente Lolita antes de levantarse de su asiento para fundirse en un abrazo con la concursante.

Yenesi pide perdón por el brote del otro día.#TCMS pic.twitter.com/a1wpr0ZZgE — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 20, 2025

"Quiero pedir disculpas a mis compañeros y al público"

Tras reiterar el agradecimiento por las palabras de la miembro del jurado, Yenesi trató de explicar por qué aún no se había pronunciado sobre el tema. "Yo quería pedir también mis disculpas, han pasado unas semanas y no estaba preparada", comenzó señalando la actriz. "Por eso te lo he dejado pasar, pero como sé que te quieres dedicar a esto, lo primero que hay que tener en la vida Yenesi, es respeto a uno mismo y sobre todo al público, que al fin y al cabo es el que tiene la última palabra para hacernos grandes o dejarnos en la cuneta", insistió la cantante interrumpiéndola.

"Os quiero pedir disculpas a vosotros, a mis compañeros, al público y a la gente que está en casa. A veces tenemos nuestros días y yo tengo un pronto... que a lo mejor es un poco...", sentenció la concursante, agradeciendo de nuevo las duras palabras de Lolita. "Sobre todo que sientas que esto también es una familia. Que es verdad que hacemos tele, pero estamos aquí muchas horas metidos y muy unidos, y tú también formas parte de esta familia", añadió Flo.

"Me siento muy querida en este programa, tanto por la gente que está aquí como por la que está detrás y me da incluso pena que se esté acabando esto porque...", resolvió la concursante antes de volver al sofá con sus compañeros para descubrir que más tarde Lolita le otorgaría una puntuación de 7. Una valoración especialmente alta teniendo en cuenta que suele adjudicarle el 4 cada noche.

El público de 'Tu cara me suena' sentencia a Lolita

Sin embargo, las redes no han tardado en condenar el discurso de la jueza por su peligrosa reflexión sobre "la condición" de Yenesi y la obligación de dar ejemplo tan solo por el hecho de pertenecer al colectivo LGBTIQ+.

Joder... Una "condición" y "ser ejemplo"... Y encima tener que pedir perdón... #TCMS — Daniel Scorpin - 🇵🇸 (@dscorpin) June 20, 2025

Lolita cariño acuéstate un rato #TCMS — sara ✭ (@smargar_) June 20, 2025

Lo de la condición de Lolita madre mía da bochorno oírlo. #TCMS — Serxuv🔻🍉 (@serxuv_21) June 20, 2025

Es fuerte porque Lolita se cree que La Yenesi por ser del colectivo ya pertenece por derecho a la Iniciativa Vengadores. #TCMS pic.twitter.com/AvG60wXBrr — r o u s ⎊ (@R_Myriam) June 20, 2025

Lolita no podía quedar más de paleta esta noche 🫠 #TCMS — 🐞 (@Davidcobain951) June 20, 2025

#TCMS PORFAVOR EL DISCURSO DE MIERDA DE LOLITA — ★minaa★ (@_laIgriega) June 20, 2025

Está todo tan mal en el discurso de Lolita a Yenesi que no sabria ni por dónde empezar, pero me voy a limitar a decir que si ella quiere respeto primero tiene que respetar ella al programa y por lo menos mirarse a los artistas a los que imitan #TCMS — Kache (@Kache) June 20, 2025

Para nada estoy de acuerdo con el discursito de Lolita hacia Yenesi. Encima que no la puntúan bien tiene que pedir perdón por molestarse? Anda Lolita y te acuestas, que no eres nadie para obligar a nadie a que tenga que decir lo que tu quieres 🤬 #TCMS — N♡ (@styles_naxy) June 20, 2025

#TCMS totalmente innecesario obligar a pedir disculpas a una persona cuando realmente llevaba razón en su enfado y desde mi punto de vista no hubo falta de respeto por parte de Yenesi en ningún momento, dijo lo que sentía y lo que creo que ve el espectador. — Pablo Moracia. (@pablomoracia) June 20, 2025

El monólogo que se acaba de marcar Lolita a Yenesi es de los más deplorable que recuerdo en prime time.

Transfobia en estado puro que luego A3 intenta blanquear con un spot de mierda.#TCMS — Kristian Fer (@kriistianfer) June 20, 2025

Yo lo siento mucho, pero creo que Lolita se ha pasado tres pueblos con Yenesi, igual que creo que no es casualidad que haya saltado hoy de esa manera #TCMS #TCMS11 — Esther ❤ (@_esther_21) June 20, 2025

PERO QUÉ TENDRÁ QUE VER LA ORIENTACIÓN, QUE NO "CONDICIÓN" COMO DICE LOLITA, CON QUE LA YENESI SE ENFADASE PORQUE SE SINTIÓ (Y CON RAZÓN) MAL VALORADA!!!!!??? #TCMS. pic.twitter.com/viVQLKz39H — r o u s ⎊ (@R_Myriam) June 20, 2025