La organización de 'Tu cara me suena' emite este comunicado contra las críticas a Lolita por su reprimenda a Yenesi

Posiblemente la duodécima edición de 'Tu cara me suena' se recuerde por ser una de las que más polémicas está generando por la actuación y las puntuaciones del jurado. Pero si hay algo que nadie olvidará será el momento en el que Yenesi decidió plantarse y abandonar el programa tras quejarse de que el jurado siempre la valorase con bajas puntuaciones a pesar de su trabajo. Un polémico momento que el próximo viernes volverá a salir a relucir con un controvertido discurso de Lolita Flores.

Aquel momento de Yenesi quejándose ante Flo, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer consiguió viralizarse antes de su emisión en Antena 3 gracias a los espectadores que pudieron verlo antes en atresplayer. Aquello desató tantas reacciones que incluso por primera vez, la cadena optó por utilizar dicha polémica para promocionar el programa esa semana.

Ahora que han pasado tres semanas de aquella polémica, las redes han vuelto a viralizar un momento de la gala de 'Tu cara me suena 12' que Antena 3 emitirá el próximo viernes en la que Lolita Flores le dará un rapapolvo a Yenesi por el momento en el que decidió abandonar el plató del talent de Manel Fuentes de mala manera.

El rapapolvo de Lolita Flores a Yenesi en la próxima gala de 'Tu cara me suena'

"Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar", empieza diciéndole Lolita a la concursante. "Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven Yenesi yo ese día te lo perdoné porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida y sobre todo en esta profesión", prosigue afirmando la cantante y actriz.

"Yo no tengo nada absolutamente contra ti. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír es un perdón públicamente, no a nosotros, sino a tus compañeros, a la gente que había en plató y a esos que hay al otro lado de la cámara", le suelta Lolita a Yenesi tras su actuación por Isabel Pantoja en la gala 11 de 'Tu cara me suena 12'.

Pero lo que ha generado una oleada de críticas en redes sociales hacia Lolita Flores es el comentario que le hace después en el que parece que hace referencia a la transexualidad de Yenesi. "Tú tienes una condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer", sentencia la jueza.

Dicho vídeo de está viralizando y las redes están señalando a Lolita Flores por su forma de dirigirse a Yenesi y porque consideran que el hecho de ser transexual no te hace que tengas que tener una conducta ejemplarizante durante toda tu vida. No obstante, hay que decir, que el vídeo que se está compartiendo no muestra el momento en el que ambas se dan un abrazo y Yenesi pide disculpas por su controvertido abandono de hace unas semanas.

esta tia es mongola pic.twitter.com/jVR5CxDclS — nachete (@nachxte) June 15, 2025

Tinet Rubira defiende a Lolita tras la oleada de críticas

A la espera de conocer la reacción de Lolita Flores a todas estas críticas y de ver si Yenesi o algún otro compañero del jurado o de los concursantes se manifiesta, quien si ha querido dar la cara por la jueza ha sido Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol y uno de los responsables de 'Tu cara me suena'.

Así, tras ver que algunos usuarios tachaban de "vergonzoso" que ese momento no se haya eliminado y se emita tal cual, Tinet no se ha quedado callado. "Vergüenza sería cortar a Lolita o no dejarle expresar su opinión", asevera el productor. "Creo que Lolita Flores le habla desde la experiencia y el cariño. Así lo percibió Yenesi. A partir de aquí, que cada uno piense y opine, con educación, lo que considere", añade al respecto.

Vergüenza sería cortarla o no dejarle expresar su opinión. Creo que @sarandonga55 le habla desde la experiencia y el cariño. Y así lo percibió YENESI. A partir de aquí que cada uno piense y opine, con educación, lo que considere. https://t.co/F1DdK4gHPO — Tinet Rubira (@tinetr) June 15, 2025

Y por si fuera poco, Tinet Rubira tampoco ha dudado en estallar contra el usuario que ha publicado el vídeo de Lolita Flores llamándola "mongola". ": "No sé qué reivindicas, pero con este adjetivo te estás desautorizando totalmente. A partir de aquí tus argumentos carecen de legitimidad. ¡Tu causa pierde!", concluye el directivo de 'Tu cara me suena'.