Chenoa y Lolita avivan la polémica de Yenesi en 'Tu cara me suena' con este pronunciamiento

'Tu cara me suena 12' está en boca de todos tras vivir la gala más polémica en la historia del programa. El inaudito abandono de Yenesi del plató se produjo tras su indignación con el jurado por sus valoraciones, clamando contra el desprecio que sufre de Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

"Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, igual una con Kate Ryan, no he imitado bien. Pero el resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es La Voz, ni Operación Triunfo", prosiguió en su denuncia. "Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas, que menos mal que me mandáis eso porque si no...", añadió agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos.

Finalmente, Yenesi no pudo permanecer en el programa y terminó abandonando su sitio en el sofá, ausentándose durante varios minutos del set de 'Tu cara me suena'. Fue durante la siguiente valoración de la gala cuando Chenoa detuvo el programa y quiso salir en defensa de la organización y sus compañeros. "Esto va un poco para todos. La competencia es feroz y lo sabéis porque estáis ahí sentados", pronunció la jueza ante su espantada.

"Creo que sois muy autocríticos y tenéis muy claro que cuando sale un compañero y lo hace extremadamente bien y hay otro que lo hace mejor que tú... pues tampoco pasa nada", prosiguió defendiendo la también presentadora de 'The Floor' ante la súbita marcha de Yenesi.

Chenoa se despacha sobre Yenesi tras su marcha de 'Tu cara me suena': "Somos mayorcitos para tener autocrítica"

"Aquí también nos venimos a divertir, a explorar, a meternos en una aventura. La puntuación no es tan importante", se justificó. "Entiendo el trabajo y me encanta que de alguna manera también, cuando algo no sienta bien me gusta escucharlo aquí y no detrás. Lo que quiero decir de todo esto es que somos mayorcitos para tener autocrítica y saber cuando ves una actuación mejor que la tuya decir, 'qué lastima, me van a clavar el 4'... no pasa nada", remató Chenoa a modo de dardo a la tiktoker, echando por tierra su cabreo.

El presentador de 'Tu cara me suena', Manel Fuentes, también quiso apoyar al programa al término de las valoraciones de la noche. "Es maravilloso ver a todos los artistas que están con nosotros... cómo lo sentís, la sensibilidad que a veces se expresa de una manera o de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas la noches. O sea que a todos, mi aplauso y dejadme decir que puedo dar fe de su profesionalidad, de su cariño, su talento y la dificultad que tiene ser jurado. Así que pido por favor un aplausos para estos monstruos que semana tras semana hacen uno de los trabajos más difíciles", sentenció entre aplausos.

Fue Lolita Flores la que zanjó la polémica. "Es muy difícil dar un número porque no somos kilos de carne, somos artistas. Por lo tanto, sino no se podría entretener ni tener la audiencia que tenemos, que desde aquí doy las gracias a todos los que nos ven cada viernes. Eso es gracias a todos vosotros, aquí no somos números, somos personas y venimos a entretener", sentenció. Finalmente, Yenesi optó por continuar en el concurso y tras varios minutos desaparecida regresó al plató para recibir 6 puntos por parte del público.