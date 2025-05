'Tu cara me suena' vive su peor gala de la historia con la marcha de Yenesi y apunta a la posible ganadora

'Tu cara me suena 12' firmó este viernes una octava gala marcada inevitablemente, una vez más, por la polémica que las valoraciones del jurado despiertan entre el público. Aunque en esta ocasión fue Yenesi la que llegó a abandonar el plató denunciando las puntuaciones que obtiene semana tras semana. Aunque más sorprendente fue la caída libre en el ranking protagonizada por Mikel Herzog Jr tras tres victorias, con su imitación de este viernes.

Quién por fin consiguió anotar su segunda y merecida victoria en el concurso de Antena 3 fue Melani García, que este viernes deslumbró tanto al público como al jurado con su impecable imitación de Beyoncé en la Superbowl. El segundo puesto quedó en manos de Ana Guerra, que brilló como Leire Martínez, mientras que el bronce de la noche se lo llevó Gisela Lladó como Dolly Parton.

Mikel Herzog Jr descarrila como Luck Ra y Elvis Crespo junto a David DeMaría

'Tu cara me suena 12' apostó por abrir su octava gala de la edición con unos de los hits más reconocidos del repertorio de la noche, el mítico 'Suavemente' de Elvis Crespo y Luck Ra, que parecía una tarea más que sencilla para Mikel Herzog Jr tras hacerse con el oro tres veces en el concurso. Sin embargo, su interpretación con David DeMaría como compañero no estuvo a la altura del exigente nivel de la noche.

Con el pelo teñido de azul y sus mejores intentos de conseguir que el entusiasmo del público jugase un papel importante en sus puntuaciones, el actor terminó la actuación por todo lo alto. "No tengo que decir nada más que es un gusto tener a uno de los mejores compositores de este país. Te quiero no, lo siguiente", sentenció Chenoa aplaudiendo al invitado y destacando la "química" del dúo sin desvelar la escueta valoración que le otorgarían más tarde.

Quién tristemente sí podía esperar una baja valoración pese al increíble número que protagonizó era Yenesi, que se embutió en un conjunto de cuero y se subió a una motocicleta para interpretar 'I love rock and roll' de Britney Spears. Y aunque la tik toker clavó cada movimiento, el registro vocal de la cantante, y sus manierismos de principios de los 2000, la concursante de 'Tu cara me suena 12' se encontró una triste realidad al final de la noche.

Yenesi protagoniza la mayor polémica de la historia del programa al enfrentarse al jurado tras imitar a Britney Spears

Yenesi tenía la difícil tarea de convertirse en Britney Spears con su versión de 'I love rock and roll' y el veredicto del jurado fue demoledor: un 4 de Lolita, dos 5 de Flo y Chenoa y un 6 de Àngel Llàcer. "Yo quiero decir una cosa, vengo todas las semanas. Lo siento, sé que es muy difícil pero creo que a nivel imitación… Ninguna semana no he imitado bien, igual en Kate Ryan, pero el resto me he dedicado a imitar", reclamó entre aplausos la creadora de contenido. "Creo que es de lo que va este programa. Ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', entonces…", insistió mientras Flo y compañía se excusaban en la "feroz competencia" que había marcado la gala. Una discusión que terminó con el abandono de Yenesi del plató ante su indignación con la organización. La tiktoker no se reincorporó a su puesto hasta los minutos finales del programa para conocer el voto del público y su imitación de la semana siguiente.

Pero mucho antes de eso, el encargado de coger su testigo y continuar con la tanda de actuaciones de 'Tu cara me suena 12' se mostró mucho más indiferente por la puntuación final. Con chaqueta roja deportiva, toda una banda de músicos detrás y uno de sus ojos pintados como Ramoncín, Goyo Jiménez se lució al ritmo de 'Hormigón, mujeres y alcohol' en un número que no le ayudó a salir del antepenúltimo puesto, pero que disfrutó como ninguno de sus compañeros.

"Goyo, una vez más nos ha dado lo que nos tenías que dar, cerita de la buena", sentenció entre aplausos Chenoa, alabando el sentido del humor del concursante. Pero las risas pasaron a un segundo plano cuando Gisela Lladó tomó el escenario para firmar otra impecable actuación con la que, desde hace semanas, parece estar labrándose un camino hacia la final a base de coleccionar segundos y terceros puestos.

Gisela Lladó brilla como Dolly Parton y Esperansa Grasia revoluciona 'Tu cara me suena 12' junto a su familia

El registro vocal de Dolly Parton no es una tarea fácil para ningún concursante de 'Tu cara me suena 12', pero la catalana supo darle el giro necesario a la mítica balada 'I will always love you'. Lejos de replicar la potencia de la popular versión de Whitney Houston en 'El Guardaespaldas', la intérprete se deslizó con delicadeza en la suavidad del tema, luciendo el icónico cardado rubio de la cantante estadounidense y un traje lila para culminar con una ronda de aplausos que levantó hasta al jurado.

Sentada en lo que parecía un jardín con músicos, sujetando su micrófono con cable y con una bandera de Estados Unidos ondeando al fondo, Gisela agredió el calor del público. "Estaba alucinada, porque mira que es difícil en ti cantar mal. Dolly es una gran autora, una gran actriz y lo que más me ha impresionado es que cuando una canción es buena, aunque tú la cantes como ella... Lo has hecho tan divinamente, me has impresionado", explicó Lolita asombrada.

Y la ración de comedia de esta semana se multiplicó por tres cuando el pulsador de 'Tu cara me suena 12' le comunicó a Esperansa Grasia que debía traer a su familia para asumir el reto de 'Bellini'. Nada más conocer a su madre Amanda y a Joan, su hermano, no quedó duda de que su versión de 'Samba do Brasil' iba a hacer historia en el concurso. Convertidos en el grupo de tres, luciendo vestidos de vuelo de diferentes colores, la familia de la tiktoker transformó el escenario en un carnaval.

Manu Baqueiro da la sorpresa como The Cure y Ana Guerra deslumbra junto a Leire Martínez

"¡Yo quiero una madre así por favor! Pero qué maravilla es esto", sentenció Àngel Llàcer mientras se levantaba de su sitio para correr a abrazar a la madre de Esperansa Grasia. Y aunque en muchas ocasiones Manu Baqueiro es el encargado de continuar con la cuota de comedia de la gala, este viernes se tomó muy en serio su reto de la semana al transformarse en The Cure.

Con el rostro completamente pálido, embutido en un traje y con un peinado que, junto al decorado, transportó a todos los presentes a la década de los 80, el actor interpretó 'In between days' hasta acabar retozando por el suelo, completamente fundido con el personaje. "Tengo que decir que ha sido tu mejor actuación hasta ahora", confesó Àngel Llácer entre aplausos. Pero ni el público ni el jurado estaba preparado para el 'Original y copia' que 'Tu cara me suena 12' tenía preparada para esta semana.

Ana Guerra emergió al escenario con la mínima iluminación, transformada en Leire Martínez al ritmo de 'Mi nombre', su primer sencillo tras su salida de La Oreja de Van Gogh. La sorpresa del público llegó cuando, junto a ella, también iluminada tan solo por una luz roja en el rostro, apareció la vocalista para interpretar el tema a dúo. Así, el plató del programa se convirtió en el videoclip de la cantante, y en una lluvia final de partituras, el público enloqueció con la invitada y el impecable número que firmó la canaria.

Bertín Osborne se transforma en Andrea Bocelli

"Quiero decir que he descubierto una artista, además de talentosa que eso ya lo sabemos todos, valiente y generosa. Muchas gracias por estar esta noche Leire", sentenció entre aplausos Ana Guerra. "Creo que esta canción tiene algo muy importante, lo que acaba de pasar. Habéis compartido una energía femenina maravillosa, con mucho respeto entre artistas y eso tiene que seguir y mantenerse. Gracias, porque para mí ha sido una actuación impresionante a muchos niveles", añadió Chenoa.

Y este viernes, Bertín Osborne regresó a sus lecciones de italiano para ponerse en la piel de Andrea Bocelli, con quién confesó haber coincidido en el mítico destival de San Remo hace años. Tal vez por eso el cantante de rancheras se tomó tan en serio su reto esta semana. Aunque este personaje tampoco tambaleó su consolidada zona de confort en 'Tu cara me suena 12', el cantante logró brillar como en las primeras galas al ritmo de 'Con Te Partirò'.

Pero el gran número de la noche no llegó hasta la recta final de gala, cuando Melani García pasó por el clonador para poner el broche final a las actuaciones de este viernes. En cuanto descendió por las escaleras del escenario, quedó claro que la benjamina de la edición iba a convertir el reto de imitar a Beyoncé en un punto de inflexión de su paso por el concurso. Y la joven cantante no decepcionó. Con un impecable torrente de voz, Melani comenzó a interpretar 'Crazy in love' con una introducción diferente, transportando al público al espectáculo de la Superbowl de la diva.

Melani García consigue su segunda victoria en 'Tu cara me suena 12' gracias a Beyoncé

A lo largo de los casi tres minutos de número, la concursante brilló en una de las coreografías más complejas que ha ejecutado en 'Tu cara me suena 12', realizando cambios de vestuario, notas imposibles y moviendo sus caderas y su pelo al más puro estilo Beyoncé. Una despliegue que dejó sin palabras al jurado y que le otorgó su segunda victoria de la edición.

"Lo que tú haces es de otro planeta. Calcas a la perfección a los artistas. La que has imitado hoy es una diosa y te has convertido en una diosa. Te diría que has superado a Beyoncé. Se que estas cosas está feo decirlas, pero me costaría encontrar, en todos estos años, a un concursante como tú. Eres una fucking estrella, no hay más", sentenció entre aplausos Àngel Llàcer.

Votos del jurado:

Melani García: 48

Ana Guerra: 41

Manu Baqueiro: 37

Gisela Lladó: 35

Bertín Osborne: 34

Mikel Herzog Jr: 33

Goyo Jiménez: 23

Yenesi: 20

Esperansa Grasia: 17

Votos del público:

Melani García: 12

Ana Guerra: 11

Gisela Lladó: 10

Bertín Osborne: 9

Esperansa Grasia: 8

Manu Baqueiro: 7

Yenesi: 6

Goyo Jiménez: 5

Mikel Herzog Jr: 4

Votos del jurado+público: