El futuro de Yenesi en 'Tu cara me suena' tras su súbito abandono y su denuncia a la organización

'Tu cara me suena 12' vivió este viernes durante su octava gala de la edición una polémica sin precedentes en la historia del talent show de imitaciones de Antena 3. Que el momento de las valoraciones finales es el más tenso de la noche no es un secreto, pero Yenesi decidió llevarlo a otro nivel esta semana clamando contra el desprecio que sufre por parte del jurado desde el inicio de la edición.

La joven tik toker, que desde el inicio del concurso ha custodiado el fondo del ranking junto a otros compañeros como Goyo Jiménez o Esperansa Grasia, tenía la difícil tarea de convertirse en Britney Spears este viernes. Y tras darlo todo en su versión de 'I love rock and roll' como la princesa del pop, la concursante esperaba un cambio en su suerte habitual de cada gala.

Yenesi se revuelve contra el jurado de 'Tu cara me suena 12' tras las valoraciones: "Esto no es 'La Voz'"

Fue entonces cuando el jurado de 'Tu cara me suena 12' desveló la baja puntuación que le habían otorgado para colocarla en el penúltimo puesto: un 4 de Lolita, dos 5 de Flo y Chenoa y un 6 de Àngel Llàcer, siendo quien mejor valoró el número. "Yo quiero decir una cosa, vengo todas las semanas. Lo siento, sé que es muy difícil pero creo que a nivel imitación... Ninguna semana no he imitado bien, igual en Kate Ryan, pero el resto me he dedicado a imitar", sentenció Yenesi entre sonoros aplausos.

Al momento de tensión se añadieron los abucheos iniciales que el público dedicó al panel de jueces por despreciar una semana más el talento de la tik toker. "Creo que es de lo que va este programa. Ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', entonces...", subrayó algo alterada la concursante mientras Bertín Osborne se levantaba a consolarla con un abrazo y un beso. "Lo ha hecho fenomenal", recalcó el cantante de rancheras entre una atronadora lluvia de aplausos.

"No tienes que venirte abajo, no es cuestión de que lo hayas hecho mal o bien, es cuestión de que la competencia es feroz. Entonces claro, hay veces que lo haces muy bien, pero otro lo hace mejor", señaló Flo tratando de justificarse. "¿Y cuándo lo hago bien? Si siempre quedo de las últimas", respondió aún molesta Yenesi. Y es que, pese a firmar algunas de las actuaciones más aclamadas de muchas galas, como la de Carolina Durante, Yurena o Kylie Minogue, la actriz nunca ha conseguido escalar puestos.

"Me quedo con los mensajes que me manda la gente cada semana porque si no..."

Así, Lolita trató de calmar a la joven. "En todas las galas lo haces bien, no hay ninguna en la que lo hagas mal. Pero nadie tiene culpa", esgrimió la miembro del jurado mientras el presentador recordaba que aún estaba en juego el importante voto del público. "Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas, que menos mal que me mandáis eso porque si no...", sentenció la concursante.

Sin embargo, Yenesi no pudo disimular su indignación con lo sucedido y terminó abandonando su sitio en el sofá. "Me voy", anunció mientras salía del plató para ausentarse durante el resto de la valoración del jurado y poniendo en duda su continuidad en el programa. Y Chenoa no dudó en salir en defensa de sus compañeros antes de desvelar la siguiente valoración.

"Esto va un poco para todos, el soporte que doy en este momento a lo que ha dicho Flo. La competencia es feroz, lo sabéis porque estáis ahí sentados. Creo que sois muy autocríticos y tenéis muy claro que cuando sale un compañero y lo hace extremadamente bien y hay otro que lo hace mejor que tú... pues tampoco pasa nada", comenzó explicando la jueza sobre el enfado de la concursante. "Aquí venimos a divertir, a explorar, es una aventura. La puntuación no es tan importante", señaló.

Chenoa echa por tierra las quejas: "Somos muy mayores para saber hacer autocrítica"

"Entiendo el trabajo y me encanta que de alguna manera también, cuando algo no sienta bien me gusta escucharlo aquí y no detrás. Lo que quiero decir de todo esto es que somos mayorcitos para tener autocrítica y saber cuando ves una actuación mejor que la tuya decir, 'qué lastima, me van a clavar el 4'... no pasa nada", sentenció Chenoa, echando por tierra el enfado de Yenesi.

Y Manel Fuentes tampoco dudó en remar a favor del programa antes de pedir a la concursante que regresase a su puesto para conocer las puntuaciones del jurado. "Es maravilloso ver a todos los artistas que están con nosotros... cómo lo sentís, la sensibilidad que a veces se expresa de una manera o de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas la noches. O sea que a todos, mi aplauso y dejadme decir que puedo dar fe de su profesionalidad, de su cariño, su talento y la dificultad que tiene ser jurado. Así que pido por favor un aplausos para estos monstruos que semana tras semana hacen uno de los trabajos más difíciles", sentenció entre aplausos el presentador.

"Es muy difícil dar un número porque no somos kilos de carne, somos artistas. Por lo tanto, sino no se podría entretener ni tener la audiencia que tenemos, que desde aquí doy las gracias a todos los que nos ven cada viernes. Eso es gracias a todos vosotros, aquí no somos números, somos personas y venimos a entretener", sentenció Lolita para zanjar la polémica. Finalmente, Yenesi optó por continuar en el concurso y tras varios minutos desaparecida regresó al plató para recibir 6 puntos por parte del público.

"Que esto sirva para dar visibilidad a las personas trans en televisión"

Si bien Yenesi permaneció en silencio el resto de la noche, resignada ante su último puesto de este viernes, cuando llegó la hora de descubrir su próxima imitación en el pulsador, no dudó en pronunciarse. "Por lo menos que sirva para dar visibilidad a personas trans en televisión", sentenció nada más descubrir que el próximo lunes afrontará el reto de convertirse en Bibiana Fernández.

"Y que no sea únicamente que lleven a hombres que se cambian el DNI y les mandan a hacer debates absurdos que cuestionan nuestra identidad y nuestra existencia", sentenció la actriz entre aplausos lanzando un dardo directo a algunos programas de televisión que han acogido tertulias de este tipo. Y es que, su expresión durante la recta final de la emisión hace saltar todas las alarmas de un posible abandono, que sería el primero de la historia de 'Tu cara me suena 12', debido a su clara disconformidad con el funcionamiento del jurado.