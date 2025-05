Lluvia de aplausos para Melani García por su histórica actuación de Beyoncé en 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena 12' vivió este viernes una octava gala cargada de números de alto nivel, entre los que Melani García volvió a destacar por encima de sus compañeros. La benjamina de la edición se hizo con su segunda victoria en el concurso gracias a su impecable imitación del espectáculo de la Superbowl de Beyoncé. Una actuación que dejó boquiabierto al jurado, pero también a los espectadores desde casa, que no tardaron en reaccionar en redes.

Su número de 'Crazy in love' marcado por la abundante coreografía, cambios de vestuario y una técnica vocal impoluta se tradujo en una aplastante unanimidad en la mesa del jurado: una ronda llena de doces para la concursante más joven de la edición. Así, la que fue representante de España en Eurovisión Junior se hizo con la puntuación máxima de esta fase del concurso, alcanzando los 48 puntos en el marcador y haciéndose con su segunda victoria.

Melani García arrasa en 'Tu cara me suena 12' gracias a su impecable imitación de Beyoncé

"Tú sabes que ya llevamos muchos años aquí, pero lo que tú haces es de otro planeta. Calcas a la perfección a los artistas, la artista a la que has imitado hoy es una diosa, y te has convertido en una diosa. No has sido Beyoncé, has superado a Beyoncé", sentenció Àngel Llàcer entre aplausos antes de que Chenoa le tomase la palabra para celebrar el talento de Melani García.

"Ha sido un show en toda regla, sin nada que envidiar. Creo que has estado a la altura en todos los ingredientes habidos y por haber", señaló la cantante antes de que Llàcer insistiese en la magnitud de lo que el público había presenciado esta noche. "Sé que estas cosas está feo decirlas, pero me costaría encontrar en todos estos años a un concursante como tú, de verdad te lo digo. Porque eres una 'fucking' estrella, no hay más", aseguró el miembro del jurado.

Pero Chenoa no se quedó ahí en su valoración. "Yo ya te veo como un artista internacional porque tienes todos los ingredientes para poder triunfar. Para empezar eres muy perfeccionista, tienes mucho talento, pero el talento mal manejado no va a ningún lado", comenzó explicando la intérprete. "Tú tienes disciplina, porque todo lo que has hecho, cada paso, cada gesto, cada intención, estaba muy medida, muy estudiada y sobre todo muy trabajada. Aplaudo mucho esta actuación porque es un gran trabajo", sentenció la juez de 'Tu cara me suena 12'.

"Este momento es histórico"

Lolita tampoco se quiso quedar sin subrayar la impecable actuación de Melani García, que dejó fuera de juego al resto de sus compañeros. "Eres una grandísima artista con 17 años que tienes. Lo único que te pido, y quiero que me lo prometas es que no vas a cambiar a peor, siempre a mejor. Que esto no se te suba a la cabeza y sobre todo que siempre que subas a un escenario siempre des lo mejor como lo has dado hoy. Eso te va a enseñar a crecer cada día un poco más. Te doy mi sincera enhorabuena, eres una artista", señaló entre aplausos.

"Este momento es histórico", recalcó Manel Fuentes, una sentencia que coincidió de lleno con lo que los espectadores de 'Tu cara me suena 12' plasmaron en redes nada más presenciar la aplaudida imitación.

