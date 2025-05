'Tu cara me suena 12' se deja llevar por la polémica en una gala 7 que repite ganador y acaba con abucheos al jurado

'Tu cara me suena 12' perfila cada vez más, con cada semana que pasa, el panel de finalistas que se jugarán la victoria de esta edición, y el ganador de esta séptima gala fue prueba de ello. El pulsador ya adelantó la semana pasada una entrega repleta de duetos, que finalmente se tradujo en invitados de alto nivel como Agoney, ganador de la novena entrega del concurso y uno de los rostros más adorados del formato, Silvia Abril.

Tras una de las votaciones más dispares de la presente edición entre público y jurado, Mikel Herzog Jr se hizo con su tercera victoria gracias a su imitación de David Bisbal. El segundo puesto de la noche fue a parar a Gisela Lladó, que no encandiló al jurado pero sí al público con su versión de Anastacia. La tercera posición quedó reservada una noche más para Melani García, cuya baja puntuación del jurado tras ponerse en la piel de Chapell Roan generó una de las grandes polémicas de la noche.

Mikel Herzog Jr abre la gala con el primer duelo de 'Tu cara me suena 12' como David Bisbal

Sin duda, uno de los platos fuertes de esta semana en 'Tu cara me suena 12' era el primer duelo de la edición librado entre Mikel Herzog Jr y Yenesi, que este viernes tenían que demostrar quién conseguía la mejor imitación de David Bisbal de la noche. Y el cantante fue el primero en probar suerte, encargándose de abrir la gala al ritmo de 'Camina y ven' con una camisa roja y unos rizos inconfundibles que transportaron a Chenoa a la Academia de Operación Triunfo.

Con un sonido casi idéntico a la que fue la banda sonora de muchos durante el principio de los 2000, con patada voladora incluida y una energía que apisonó a todos los presentes, el ganador de la semana pasada esperó con ansias las primeras palabras del jurado. "Se lo ha estudiado muy bien, ha hecho los gestos, a parte de que la voz es clavada. Lo que me ha sorprendido es cuando subes y haces los giros arriba... eso era lo más complicado", comentó Chenoa sorprendida ante el asombroso parecido.

Para sorpresa de muchos, el siguiente en pasar por el escenario también logró sorprender este viernes. Tras custodiar prácticamente toda la edición el fondo del ranking de 'Tu cara me suena 12', Goyo Jiménez se puso las pilas esta semana con las lecciones de italiano para deslumbrar al jurado con su versión más esmerada de Toti Cutugno. Guitarra en mano y recreando como bien pudo el videoclip de 'L'italiano', el humorista trató de deshacerse de su papel asignado como cómico oficial de esta entrega.

Goyo Jiménez da la sorpresa como Toto Cutugno y Melani García vive su segunda polémica en el concurso como Chapell Roan

"Esta noche te has integrado perfectamente en lo que es este programa, porque no he visto a Goyo por ningún sitio", sentenció Flo en nombre de sus compañeros, que manifestarían su asombro por el número del humorista al final de la noche, cuando lo encumbraron con la máxima puntuación al primer puesto del ranking. Aunque si alguien entiende de primeros puestos en esta edición, esa es Melani García, y este viernes no pensaba hacer una excepción al convertirse en una de sus cantantes favoritas.

El escenario de 'Tu cara me suena 12' se convirtió en un castillo medieval para recibir a la benjamina del concurso, que enfundada en una armadura de caballero y con el pelo rojo, emergió entre la niebla transformada en Chapell Roan. Su rendición de 'Good luck babe', que interpretó rodeada de llamas en cierto punto del número, logró robar el corazón del público una semana más, pero no el del jurado. Y es que, el 5 y el 6 que Florentino Fernández y Lolita Flores le otorgaron al final de la noche generó sonoros abucheos en el plató.

"Es muy difícil hoy la votación, e intentamos equilibrarlo para que todos los que han tenido un mérito sobresaliente tengan una puntuación sobresaliente. No me justifico...", confesó Flo oculto bajo la mesa del jurado ante la contundente respuesta del público, que una vez más protestó por la mala valoración a la que se prefila semana tras semana como una de las claras finalistas. La siguiente en pasar por el escenario no tiene tan garantizada su presencia en la final, pero sí el cariño de toda esta gente.

Esperansa Grasia y Silvia Abril ponen al público a bailar como Sonia y Selena

Tras el breve espejismo que supuso su subida en el ranking durante unas semanas consecutivas, Esperansa Grasia ha aprendido a disfrutar de su cometido en 'Tu cara me suena 12', y cada vez se nota más sus actuaciones. Este viernes tuvo más que fácil la tarea de proporcionar entretenimiento de calidad, pues Silvia Abril no dudó en sumarse a su imitación de Sonia y Selena, que terminaría convirtiéndose en un de los números de la noche.

Al ritmo de 'Yo quiero bailar' y embutidas en los looks más ajustados y coloridos que el mítico dúo lució en sus días luchando por conseguir su puesto en Eurovisión, las dos cómicas pusieron a bailar a todo el plató y despertaron más de una risa por su hilarante imitación de los dos iconos del verano por excelencia. "Muy coordinado igual no ha estado, pero ha sido un numerazo", señaló el presentador entre risas mientras Silvia Abril no paraba de agitar su peluca.

"Como ser humano, esto es un 12 como una casa", reconoció Àngel Llàcer antes de que Ana Guerra tomase el escenario con una de sus imitaciones más arriesgadas hasta la fecha. La canaria ha demostrado que no teme a ningún tipo de reto, por lo que cuando descubrió que tenía que ponerse en la piel de Residente del grupo Calle 13, no tuvo ningún problema en perder todo su pelo y adoptar la actitud más reggaetonera posible.

Ana Guerra descarrilla como Calle 13 y Manu Baqueiro deslumbra con 'Lady Madrid'

Al ritmo del archiconocido 'Atrévete', la canaria paseó en bicicleta repartiendo periódicos, condujo un coche, se postró ante el cuerpo de bailarinas como todo buen cantante urbano y dudó en cambiar, con prudencia, una de las líneas más polémicas de la canción que involucran al genocidio en Palestina, que Calle 13 ya advertía en el año 2005. Y aunque la canaria puso su mejor sonrisa ante un reto de tal calibre, ni el jurado ni el público respaldaron su ejercicio de valentía este viernes.

Quién al igual que Goyo Jiménez, vio cambiada su suerte este viernes en 'Tu cara me suena 12' fue Manu Baqueiro, que no esperaba tampoco salir de los últimos puestos de la lista con su rendición de 'Lady Madrid'. Tras varias semanas enfrentándose a todo tipo de registros, el actor firmó uno de sus mejores números en el concurso logrando clavar el misterio y la sensación reconfortante que solo Leiva (Pereza) genera con sus letras.

Tan solo un foco detrás de su silueta, una guitarra y luces de ambiente hicieron falta para que el plató se cayese en aplausos para el actor. "Cuando la actitud y el talento se juntan salen los genios. Eres un intérprete espectacular, lo que hemos visto esta noche es increíble", sentenció Flo. Y llegados a este punto de la noche, con todos los grandes números adjudicados, llegó el momento de que Bertín Osoborne tomase el escenario un viernes más con un personaje ligeramente parecido al de la semana pasada.

Bertín Osborne triunfa como Kenny Rogers entre el jurado y Gisela brilla como Anastacia

Sin salir de los clásicos, el pulsador volvió a activarse en modo seguro para el cantante de rancheras cuando le asignó a Kenny Rogers. Así, el cantante volvió a dejar descansar una semana más al equipo de caracterización del programa reutilizando el mismo esmoquín con el que ha salido a escena en la mayoría de las galas. Eso sí, con una pronunciada barba llena de canas que venía a indicar que no se trataba de Bertín Osborne en un atuendo elegante, si no del intérprete de 'The Gambler'.

Aún así, el cantante logró impresionar al jurado de ‘Tu cara me suena 12’, que lo tuvo en especial consideración durante las valoraciones por encima de otros números mucho más arriesgados. Y para romper con el aire predecible que destilan todas las imitaciones de Osborne, Gisela Lladó irrumpió en el escenario convertida en la versión de Anastacia más estrafalaria, que llegó acompañada de Agoney para interpretar ‘Sex bomb’.

La indudable química del dueto, acompañada de su precisa reproducción de la mítica actuación no logró impresionar al jurado este viernes, pero sí al público, que le otorgó una semana más un 12 que sin embargo no le garantizó la victoria. Pero cuando la gala parecía estar más que terminada, Manel Fuentes recordó que aún quedaba un importante duelo por resolver. Si bien Mikel Herzog Jr ya había hecho el primer movimiento al abrir la gala, aún quedaba por descubrir el número de Yenesi como David Bisbal.

Yenesi vence el duelo de Bisbal y Mikel Herzog Jr se hace con su tercera victoria de 'Tu cara me suena 12'

Del enérgico ‘Camina y ven’ con el que el actor abrió la gala, la tik toker apostó por un registro más calmado del almeriense, atreviéndose con ‘Mi princesa’ para ganarse la simpatía del público ante un duelo tan ajustado. Y pese a convertirse en una de sus interpretaciones más simples y con menos decoro hasta la fecha, su carisma le hizo destacar por encima de su rival, llevándose la mayor puntuación por parte de sus compañeros y convirtiéndose en el ganador del duelo.

Sin embargo, en lo que respecta al dictamen del jurado y el público, Yenesi no se hizo con su primera victoria de la edición gracias a David Bisbal. Tras levantar el trofeo del primer duelo de la edición, la actriz cayó hasta el fondo del ranking obteniendo el mismo apoyo en cada votación, y fue Mikel Herzog Jr quién logró elevarse una semana más con la máxima puntuación, cosechando su tercera victoria en ‘Tu cara me suena 12’

Votos del jurado:

Goyo Jiménez: 44

Mikel Herzog Jr: 42

Bertín Osborne: 37

Melani García: 33

Manu Baqueiro: 31

Gisela Lladó: 31

Ana Guerra: 28

Yenesi: 26 (+2 puntos del duelo)

Esperansa Grasia: 16

Votos del público:

Gisela Lladó: 12

Mikel Herzog Jr: 11

Melani García: 10

Yenesi: 9

Manu Baqueiro: 8

Bertín Osborne: 7

Ana Guerra: 6

Goyo Jiménez: 5

Esperansa Grasia: 4

Votos del jurado+público: