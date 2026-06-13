Nadie vio venir el dardo de Martín Savi a Chenoa con David Bisbal en 'Tu cara me suena', tras los abucheos por su puntuación

Martín Savi ha sido el protagonista de uno de los números más destacados de la novena gala de 'Tu cara me suena 13' emitida este viernes en Antena 3. Sin embargo, su imitación de Queen no ha deslumbrado por igual a todo el jurado, y durante su paso por el pulsador, el argentino no ha dudado en lanzar un afilado dardo a Chenoa por la baja puntuación que le ha otorgado esta semana.

Tras asumir el difícil reto de interpretar 'Bohemian Rhapsody' tratando de replicar el espíritu de Freddy Mercury sobre el piano, el joven concursante se ha encontrado con una agridulce valoración por parte del jurado, que pese a valorar el enorme esfuerzo de su imitación, no han dudado en destacar la falta de "pasión" que necesitaba este número en concreto para conseguir la inconfundible esencia de Queen.

Martín Savi se venga de la baja puntuación de Chenoa con un inesperado dardo sobre David Bisbal

"Yo he visto a trozos, en partes a Martín que sí se ha entregado y ha podido dar ese toque, pero es verdad que me ha faltado el fuego y la suciedad que tenía un perfecto Freddy Mercury, nada más", destacó Chenoa tras la actuación de Martín Savi, sin desvelar la puntuación que le otorgaría al final de la noche y que terminaría traduciéndose en un leve enfrentamiento con el público.

Fue en el momento de revelar las puntuaciones finales cuando se descubrió el 11 de Àngel Llàcer, el 9 de Lolita y los dos 8 de Florentino Fernández y Chenoa, que dejaron algo descolocado al intérprete al igual que al público de plató, que comenzó a abuchear la decisión del jurado. "Parece que el público no está de acuerdo, veremos cuál es su puntuación", adelantó Manel Fuentes ante el ruido generalizado en plató.

Entonces, cuando llegó el momento de conocer las valoraciones de los espectadores de plató, Martín Savi experimentó una considerable subida en el ranking al conseguir 11 puntos, colocándose finalmente en el tercer puesto de la noche. Y durante su paso por el pulsador, tras conocer el reto que asumirá durante la décima gala de la edición, el argentino no dudó en aprovechar una oportunidad de oro para lanzar un dardo directo a Chenoa.

Y es que, la semana que viene, el joven cantante tendrá que recurrir a un amigo para meterse en la piel de David Bisbal y Luis Fonsi, por lo que no dudó en dirigirse a la miembro del jurado para hacer alusión a su pasado romántico con el que fue su compañero de Academia en 'Operación Triunfo 1'. "Bueno, a ver si le empiezo a gustar un poco más a Chenoa...", señaló el concursante con sorna, sin ningún tipo de respuesta por parte de la cantante, que asumió el inesperado dardo en silencio.