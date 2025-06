Yenesi emite un comunicado urgente tras las acusaciones de transfobia a Lolita Flores en 'Tu cara me suena'

Yenesi está siendo, sin lugar a dudas, la concursante más polémica de la historia de 'Tu cara me suena'. Hace tres semanas, la joven decidió plantarse y abandonar el programa debido a las bajas puntuaciones que recibe cada gala por parte de los miembros del jurado. Un polémico momento que el próximo viernes volverá a sacar a relucir Lolita Flores.

En la gala que se emitirá el próximo viernes, y que ya se puede ver en Atresmedia Player, la cantante soltará un rapapolvo a Yenesi por el momento en el que decidió marcharse del plató de muy malas formas. "Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar", comenzaba diciendo la hija de 'La Faraona', antes de reconocer que "me molestó mucho tu actitud de aquel día".

"Como eres muy joven Yenesi, yo ese día te lo perdoné porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida y sobre todo en esta profesión. Yo no tengo nada absolutamente contra ti. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír es un perdón públicamente, no a nosotros, sino a tus compañeros, a la gente que había en plató y a esos que hay al otro lado de la cámara", le confiesa Lolita en la gala 11 de 'Tu cara me suena 12'.

Sin embargo, lo que ha sido muy criticado en redes sociales ha sido un comentario que le hace en el que parece hacer referencia a la transexualidad de Yenesi. "Tú tienes la condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer", concluyó la miembro del jurado.

esta tia es mongola pic.twitter.com/jVR5CxDclS — nachete (@nachxte) June 15, 2025

Yenesi sale en defensa de Lolita tras las críticas recibidas: "No es para nada tránsfoba"

Un vídeo que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios tacharon a Lolita de transfoba por, según ellos, considerar que el hecho de ser transexual no te hace que tengas que tener una conducta ejemplarizante durante toda su vida. Sin embargo, cabe decir que, lo que no se ha compartido y también sucedió, fue el momento en el que ambas se funden en un abrazo y le joven pide disculpas por su actitud.

Tras el comunicado de Tinet Rubira, director de Getmusic Endemol y uno de los responsables de 'Tu cara me suena', saliendo en defensa de Lolita, ahora ha sido la propia Yenesi la que ha hecho lo propio a través de sus redes sociales. La concursante ha subido una foto a sus historias de Instagram en la que ha negado categóricamente que la cantante sea transfoba.

"Respecto al vídeo que se está viralizando tanto: Lolita no es transfoba ni muchísimo menos. De hecho tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, no había ningún tipo de mala intención en ellas. Yo en ese momento entendí perfectamente lo que me quería decir. Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciéndolo", sentencia Yenesi.