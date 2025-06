Lo ocurrido tras este gesto final de Melani García en la gala de 'Tu cara me suena' sorprende a todos

'Tu cara me suena 12' se prepara para encarar su recta final en la que los concursantes mejores posicionados en el ranking se jugarán el premio final. Entre ellos, sin duda estará Melani García, que este viernes cosechó su tercera victoria gracias a su magistral imitación de Shakira. Sin embargo, la joven quiso ceder su nuevo triunfo a una de sus mejores amigas de la edición, que aún no ha tenido oportunidad de donar para su causa.

La benjamina de la edición, además de poner a todo el público y el jurado a sus pies con su número de Shakira en 'Inevitable', protagonizó uno de los momentos más especiales de su paso por el concurso al soplar las velas de su 18 cumpleaños junto a todos su compañeros en plató. Cabe recordar que la joven se ha preparado el examen de acceso a la universidad mientras concursaba, teniendo que pausar las grabaciones del programa durante la convocatoria de la PAU.

Melani García cede su tercer premio de 'Tu cara me suena 12' a Yenesi y su apoyo al colectivo LGTBIQ+

"Confieso que soy muy fan de Shakira y yo creo que estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia, de este programa y de todos los programas", sentenció Manel Fuentes nada más presenciar la actuación de Melani García. "A partir de aquí ya, no tienes rival. Eres un descubrimiento para mí, y a la primera que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo", añadió Chenoa antes de otorgarle su 12.

Manel Fuentes, Melani García y Yenesi en 'Tu cara me suena 12'

Y tras las votaciones del jurado y el público, la intérprete se alzó con su tercera victoria de 'Tu cara me suena 12', pero paralizó el momento en el que recogió el trofeo para anunciar un cambio. "Yo quería hacer una cosa y es darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo, y quiero que al menos una gala pueda llevarse este dinero, así que a Yenesi", anunció la cantante antes de entregar los 3.000 euros a su compañera.

"Este dinero va para la Fundación Eddy, cuya labor es dar hogar a jóvenes LGBTIQA+ que su familia les rechaza, no tienen esa suerte y les dan acogida. Lo importante también es encontrar la familia en la calle... es que no me lo he preparado", terminó lamentando la concursante, visiblemente nerviosa por el momento y agradecida a Melani García por la oportunidad, pues quedó relegada a la última plaza en el ranking con su imitación de las Sex Bomb.