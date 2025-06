'Tu cara me suena 12' cierra una gala 10 que señala con claridad a la ganadora de edición que renuncia al premio

'Tu cara me suena 12' se encuentra a pocas emisiones de adentrarse en su recta final, y durante esta décima gala volvió a quedar claro quiénes tienen más asegurada su clasificación como finalistas. Si bien no fue la mejor semana para Gisela Lladó con su imitación de Pedro Capó, Yenesi no dejó que la constante infravaloración del jurado le impidiese darlo todo junto a sus amigas como las Sex Bomb.

El primer puesto de la noche quedó reservado para Melani García, que cosechó su tercera victoria en el programa gracias a su apoteósica actuación de Shakira, en una noche muy especial en la que sopló las velas de su 18 cumpleaños tras recibir una sorpresa de equipo del programa. La segunda posición la ocupó Mikel Herzog Jr como Pitingo, mientras que el bronce de la noche fue a parar, una vez más, a Ana Guerra por su versión de Aladdin.

Goyo Jiménez abre la gala como Peret y Esperansa Grasia se mantiene a flote como Connie Francis

Con toda una gala repleta de exigentes y elaborados números por delante, 'Tu cara me suena 12' decidió abrir la noche en clave de humor este viernes, y Goyo Jiménez no decepcionó. Transformado en Peret con camisa blanca y pecho descubierto, el humorista convirtió el escenario en una taberna española con jamones por todos los rincones para interpretar 'Borriquito'.

"A mí me ha gustado mucho como lo has hecho, si fueses tú solo el que sale hoy... yo te daba el 12. El problema es que va a salir más gente", sentenció Lolita entre risas, consciente que pese al valor añadido que conllevan sus hilarantes imitaciones, este viernes el concursante acabaría una semana más en el fondo del ranking. Algo que, pese a los pronósticos más habituales, no ocurrió en el caso de la siguiente en pasar por el escenario.

Después de firmar su primera victoria en 'Tu cara me suena 12' con su emotiva imitación de Vaiana, Esperanza Grasia regresó llena de fuerza esta semana, dispuesta a clavar su reto de la semana de Connie Francis. Y nada más salir al escenario con su cardado, falda al vuelo y perlas, quedó claro que la tik toker quería teletransportar al público a la década de los 60 al ritmo del conocido 'Stupid Cupid'.

Yenesi revoluciona 'Tu cara me suena 12' a golpe de prótesis y color con las Sex Bomb

Tras un número cubierto en cortinas brillantes y hombres trajeados que, en ocasiones pasó al blanco y negro, la humorista se preparó para el veredicto de la noche. "Creo que te atreves con todo, lo haces muy bien y sobre todo no pierdes la sonrisa", aplaudió Flo mientras el resto del jurado de la daba la enhorabuena por su impecable actitud. Pero si alguien pisó el escenario con actitud este viernes, ese fue el escuadrón de "chicas divertidas" liderado por Yenesi.

La actriz tiró de agenda esta semana para reunir sobre el escenario a Le Cocó, Shani y Sagitaria y cumplir otro de sus sueños en el concurso transformándose en las míticas 'Sex bomb'. Aunque irrumpieron en el escenario disfrazadas de mecánicas, las imitadoras del grupo liderado por Sonia Monroy no tardaron en desprenderse de sus trajes al son de 'Ven, ven, ven' para regalar a la audiencia una estampa sacada directamente de un videoclip de principios de los 2000.

"Os he visto muy divertidas, con muchas ganas de cachondeo y al final este programa va de eso, de pasarlo bien. Yo estoy muy contenta de que hayáis venido las tres y os he visto espectaculares", aseguró Lolita mientras Yenesi y compañía jugaban con sus pelucas y golpeaban sus enormes prótesis de silicona, conscientes de que habían protagonizado uno de los números más revolucionarios de la noche.

Ana Guerra y Raoul Vázquez provocan lágrimas como Jasmine y Aladdin y Manu Baqueiro no impresiona como C Tangana

De las risas y la provocación, 'Tu cara me suena 12' dio un giro de 180 grados para sumergirse una vez más en esta edición en el mundo Disney, esta vez de la mano de Ana Guerra y Raoul Vázquez, que acudió a la llamada de su amiga de 'Operación Triunfo' para sobrevolar el plató en alfombra mágica. Convertidos en Jasmine y Aladdin, los dos ex triunfos firmaron una interpretación que terminó llenando de lágrimas la mesa del jurado por partida doble.

"Me he emocionado porque es una canción maravillosa, me lleva a cuando mis hijos eran pequeños. Los años pasan, y crecen... Me emociono, lo habéis hecho muy bonito, muy bien, me habéis transportado", explicó Lolita intentando frenar sus lágrimas junto a Chenoa, que tampoco había podido evitar emocionarse con las voces de los dos intérpretes en 'Un mundo ideal'.

Poco después, Manu Baqueiro se encargaría de poner en pausa los momentos emotivos de la gala para enfrentarse una semana más a su reto de 'Tu cara me suena 12' con la mayor entereza posible. Enfundado en el traje de C Tangana, el actor avanzó hacia el escenario con una marcha de Semana Santa de fondo para comenzar a interpretar 'Demasiadas mujeres' replicando uno de los directos del madrileño alrededor de varias mesas de restaurante.

"Lo has dado todo, has venido muy C Tangana y has montado una tangana increíble, enhorabuena de verdad", subrayó Flo sin dar crédito a cómo el concursante se había desenvuelto esta semana en el difícil reto de clavar a la estrella de la música urbana. Sin embargo, quién debía enfrentar esta semana un reto en mayúsculas era Gisela Lladó, que dejó a un lado a las divas del pop este viernes para transformarse en Pedro Capó.

Gisela Lladó no supera el reto de Pedro Capó y Bertín Osborne sorprende como los Mojinos Escozíos

Con barba, camisa veraniega y toda una escena tropical a su alrededor conformada junto a una banda de músicos, la catalana hizo todo lo posible por alejar su todo de voz lo máximo posible para interpretar ‘La Fiesta’, y su esfuerzo tuvo recompensas. "No he visto a Gisela, tiene todos los gestos súper aprendidos y eso es una gran imitación", comenzó explicando Chenoa sin desvelar que más tarde quedaría bastante alejada de las primeras posiciones del ranking.

"Porque a parte, tiene muchos gestos propios, mucho carácter y cuando un cantante tiene eso hay que estar con lupa. Ha sido un gran curro lo que has hecho y se ha notado", concluyó la miembro del jurado para dedicar una lluvia de aplausos a la que fue su compañera de Academia en ‘Operación Triunfo’. Entonces, llegó el momento de presenciar una de las mayores sorpresas de la noche al descubrir que Bertín Osborne se había alejado, un mínimo, de su zona de confort.

Por su puesto, como cada semana, el cantante de rancheras no cambió de sexo tras pasar por el pulsador, pero al menos este viernes se alejó de los galanes de la canción y la música italiana para sumergirse de lleno en el registro más desenfadado de los Mojinos Escozíos. Con un aspecto irreconocible, transformado en El Sevilla, el concursante comenzó a interpretar el éxito 'Chow chow' con un masivo acompañamiento del público, que disfrutó de ver al intérprete en su lado más gamberro.

Mikel Herzog Jr se redime como Pitingo tras su batacazo de la semana pasada

"En todos los años que te conozco jamás me podría haber imaginado lo que has hecho hoy. Es más fácil decir que me va a tocar la lotería que verte a ti haciendo del Sevilla", exclamó Lolita sorprendida, tratando de contener la risa que le provocaba ver a Bertín con esa peluca. Mucha menos comedia despertó Mikel Herzog Jr, que tras estrellarse en las puntuaciones el pasado viernes, regresó esta semana decidido a emocionar como Pitingo.

Y su interpretación de ‘Killing me softly with his song’ acompañado de un coro surtió efecto, regalándole la segunda posición y perfilándolo una vez más como uno de los claros finalistas. "Esto se empieza a poner muy serio, yo empiezo a mirar ya quiénes estáis arriba, por qué lo estáis, os lo habéis ganado. Al igual que le he dicho a Melani que viene de otro planeta, a nivel masculino en esta edición, tú también vienes de otro planeta", sentenció Chenoa entre aplausos.

Pero el gran número de la noche, y el que se haría con la victoria de ‘Tu cara me suena 12’ este viernes quedó en manos, una vez más, de Melani García. Si bien parecía que la benjamina de la edición no podía superarse a sí misma tras lo presenciado con Beyoncé, la joven aprovechó la tarea del pulsador de convertirse en Shakira para demostrar que su nivel no parece tocar techo.

Melani García celebra su mayoría de edad en 'Tu cara me suena 12' con su tercera victoria como Shakira

Transformada en la Shakira más engimática con pelo negro de 'Dónde están los ladrones', la intérprete se situó entre una lluvia de confetti en lo que parecía un concierto de rock interpretando 'Inevitable' con un registro tan aproximado al de la colombiana que dejó boquiabierto tanto al jurado como al público. Pero antes de conocer sus valoraciones, Melani vivió un momento muy especial en el programa al soplar las velas de su 18 cumpleaños junto a todos sus compañeros.

"Confieso que soy muy fan de Shakira y yo creo que estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia, de este programa y de todos los programas", sentenció el conductor de 'Tu cara me suena 12', rindiéndose a los pies de la concursante. "En otras galas he sacrificado tu 12, porque siempre te los has merecido, gala tras gala no has fallado, pero los he querido repartir. A partir de aquí ya, no tienes rival. Eres un descubrimiento para mí, y a la primera que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo", sentenció Chenoa antes de otorgarle la puntuación que le daría la victoria, la cual terminó cediendo a su compañera Yenesi.

"Yo quería hacer una cosa y es darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo, y quiero que al menos una gala pueda llevarse este dinero, así que a Yenesi", anunció la cantante antes de renunciar al premio por primera vez y entregar los 3.000 euros a la artista 'drag', que terminó donando el dinero a la Fundación Eddy, cuya labor es dar hogar a jóvenes LGTBIQ.

Votos del jurado:

Melani García: 47

Mikel Herzog Jr: 44

Bertín Osborne: 37

Esperansa Grasia: 36

Ana Guerra: 31

Goyo Jiménez: 27

Manu Baqueiro: 25

Gisela Lladó: 25

Yenesi: 16

Votos del público:

Melani García: 12

Mikel Herzog Jr: 11

Ana Guerra: 10

Esperansa Grasia: 9

Gisela Lladó: 8

Manu Baqueiro: 7

Bertín Osborne: 6

Goyo Jiménez: 5

Yenesi: 4

Votos del jurado+público:

Melani García: 24

Mikel Herzog Jr: 22

Ana Guerra: 18

Esperansa Grasia: 18

Bertín Osborne: 16

Gisela Lladó: 13

Manu Baqueiro: 13

Goyo Jiménez: 12

Yenesi: 8