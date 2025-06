Yenesi resume en una sola frase lo que pasó tras su espantada en 'Tu cara me suena' una semana después

El abandono de plató que Yenesi protagonizó durante la última gala fue uno de los momentos más comentados de la semana en 'Tu cara me suena 12'. La tik toker firmó uno de los desencuentros con el jurado más polémicos de la historia del concurso de Antena 3, y este viernes, cuando charlaba con Manel Fuentes antes de subir al escenario, no dudó en referirse a su monumental enfado.

Más sonriente y calmada que durante la última semana, la actriz de 'Mariliendre' reapareció en el concurso este viernes para imitar a Bibiana Fernández, un número que celebró nada más pasar por el pulsador como una manera de "dar visibilidad a las personas trans". Pero antes de transformarse en la vedette, la concursante charló con Manel Fuentes en la sala de espera.

Yenesi se sincera sobre su cruzada contra el jurado de la semana pasada: "Tuve una incontinencia"

"Hubo algún momento en la gala pasada que te vimos con un disgusto que digo a ver cómo está", recalcó el presentador de 'Tu cara me suena 12', sorprendido por verla de nuevo. "Es que tuve una incontinencia", sentenció con sorna Yenesi, quitando hierro a su sonada escena de la semana pasada, en la que echó por tierra la baja valoración que sufrió por parte del jurado, clamando contra el veredicto de Chenoa y compañía.

Yenesi en 'Tu cara me suena 12'

"Yo quiero decir una cosa, vengo todas las semanas. Lo siento, sé que es muy difícil pero creo que a nivel imitación… Ninguna semana no he imitado bien, igual en Kate Ryan, pero el resto me he dedicado a imitar", sentenció entre aplausos la tik toker la semana pasada, molesta por el penúltimo puesto que firmó con su imitación de Britney Spears. "Creo que es de lo que va este programa. Ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', entonces…", añadió antes de abandonar el plató.

Sin embargo, este viernes se mostró mucho más calmada a la hora de escuchar el veredicto del jurado sobre su imitación de la gala 9. "Yenesi ha sido capaz de crear una magia, un ambiente, me has transportado", señaló Àngel Llàcer, siendo el miembro que más puntuación le había otorgado con un 7, seguido del 6 de Chenoa, y dos cuatros de Flo y Lolita. "Yo encantada de transportarte a donde quieras", esgrimió la actriz con una sonrisa antes de sentarse.