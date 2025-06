Susanna Griso lanza esta advertencia sobre Yenesi tras su polémico abandono en 'Tu cara me suena'

La última gala de 'Tu cara me suena 12' estuvo marcada por una polémica sin precedentes en el concurso que ha resonado incluso en las tertulias de este lunes. 'Espejo Público' no tardó en repasar el tenso abandono de plató protagonizado Yenesi el pasado viernes tras manifestar su descontento con la puntuación del jurado. Y Susanna Griso no dudó en pronunciarse alto y claro sobre la actitud de la tik toker.

Tras obtener una de las puntuaciones más bajas de la octava gala del concurso de Antena 3 con su imitación de Britney Spears, la actriz de 'Mariliendre' se revolvió contra el jurado y denunció las malas valoraciones que recibe semana tras semana. "Creo que es de lo que va este programa. Ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', entonces…", reprochó visiblemente alterada antes de abandonar el plató.

Susanna Griso se moja de lleno en la polémica de Yenesi en 'Tu cara me suena': "Está a punto de romperse"

"Yenesi, la cantante y actriz se sintió maltratada por el jurado y decidió abandonar el plató y yo digo que hizo muy bien", comenzó subrayando Gema López nada más abordar la polémica en 'Más Espejo' este lunes. Y Susanna Griso no dudó en poner el foco en el estado de la concursante durante ese momento. "Yo creo que está a punto de romperse. Está a punto de llorar y no quiere que las cámaras la graben", advirtió la presentadora.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Cabe destacar que justo después de concluir las valoraciones del jurado, la intérprete regresó al sofá junto a sus compañeros para recibir el veredicto del público, que tampoco apoyó su número de la noche, relegándola al penúltimo puesto del ranking. "Si no está de acuerdo con su puntuación, me parece bien que lo diga. De manera educada, no me parece mal que lo diga", insistió Gema López.

"Es que ella es cantante profesional, para ella es muy duro", subrayó Susanna Griso sobre la baja puntuación que le otorgó Lolita, rompiendo una lanza a favor de la comprometida posición en la que quedó el jurado tras su desplante. Y es que, las redes no tardaron en defender el buen trabajo de la concursante como Britney Spears, al igual que han defendido una mayor puntuación para la actriz otras semanas con imitaciones como la de Yurena o Carolina Durante.

"El jurado está condicionado"

Pero Gema López no dudó en señalar cual es, para ella, el verdadero problema dentro de la mecánica de 'Tu cara me suena 12', que parece estar perjudicando a Yenesi. "El jurado está condicionado, te condiciona si te cae bien el otro", sentenció la periodista del corazón, tal vez haciendo referencia a las altas puntuaciones que Chenoa otorga sistemáticamente cada semana a su antigua compañera de Academia Gisela Lladó, independientemente del nivel de su número.