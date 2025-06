Advierten de las elevadas consecuencias para Yenesi de su polémico plantón en 'Tu cara me suena'

Yenesi está siendo la concursante más polémica de la actual edición de 'Tu cara me suena'. El desacuerdo con la puntuación que le otorga los miembros del jurado ha hecho que abandone el plató en mitad de las valoraciones, tal y como muestra el adelanto de Antena 3 y que podremos ver el próximo viernes en abierto.

José Noblejas, experto en marca personal, ha explicado a la revista 'Semana' cómo puede afectar a Yenesi esta "espantada". "La televisión tiene un poder inmediato: construye y destruye percepciones en cuestión de segundos. Más aún cuando el personaje es joven, emergente y con un estilo propio tan marcado como el de Yenesi, participante de la presente edición de 'Tu cara me suena'", comienza diciendo el experto. Según se ha filtrado, en una gala aún no emitida, la artista protagoniza un momento de tensión al mostrar su desacuerdo con el jurado y abandonar temporalmente el plató. Un gesto que, en un formato tan blanco como ese, rompe todos los esquemas”, asegura Noblejas".

Cómo podría afectar a Yenesi su polémica en 'Tu cara me suena'

"Como experto en marca personal, este tipo de situaciones permiten hacer una lectura interesante de lo que significa exponerse públicamente con autenticidad, pero sin una estrategia clara. Yenesi ha construido su presencia mediática desde la diferencia: estética marcada, energía arrolladora, un estilo disruptivo en redes y una actitud que mezcla fuerza con sensibilidad. Todo esto se compone una marca que conecta con parte del público joven que valora la autenticidad como virtud suprema”, prosigue el experto.

En su opinión, "el problema es cuando esa autenticidad no está canalizada. En un entorno como 'Tu cara me suena', donde predomina el respeto, el humor y el compañerismo, una reacción impulsiva puede entrar en conflicto con los valores del formato y del público generalista”. José Noblejas advierte que "desde la perspectiva de marca personal, una reacción como la de Yenesi puede tener un doble filo. Positivo, si se gestiona bien porque humaniza su figura, muestra que le importa lo que hace y que siente frustración como cualquier artista. Reafirma su carácter pasional, que es parte de su identidad y puede generar empatía en quienes también se han sentido, infravalorados o mal juzgados".

La actitud de la concursante "rompe el tono amable del programa"

"Negativos, si no se reencuadra pronto, ya que puede parecer inmadurez emocional o falta de profesionalidad. Rompe el tono amable del programa. Y podrían situarla como una figura disruptiva en un espacio que no busca conflicto, afectando incluso a la audiencia del programa. Se convierte en un arrebato sin narrativa que le dejaría en mal lugar", añade Noblejas sobre Yenesi.

"Lo que realmente determina el impacto en sí no es el abandono en sí, sino cómo lo justifique, cómo lo maneje y cómo lo reintegre en su relato público. La marca 'Tu cara me suena' se ha construido durante años sobre valores como la celebración, el juego, el respeto entre compañeros y la comedia amable. Es un programa que, aunque competitivo, no premia el conflicto ni alimenta el drama. En este contexto, una escena como la que ha protagonizado Yenesi no es común, y por eso genera tanto revuelo".

En su opinión, "entre sus seguidores más jóvenes o digitales, puede incluso reforzar su imagen de artista intensa, pasional y genuina. Pero entre el público familiar que sigue el programa cada semana, probablemente se perciba como una reacción desmedida, fuera de lugar y que genera en la audiencia un sentimiento de incomodidad. Más de uno podría pensar ‘para ver mal rollo no veo este programa, pongo cualquier otro’”. Sin embargo, “para los que aún no la conocían, esta puede ser su carta de presentación… y la primera impresión, en televisión, pesa mucho. El verdadero riesgo es quedar etiquetada como 'problemática’ o 'difícil'. Algo que los medios puede costar años revertir si no se aborda con inteligencia emocional y comunicación consciente", sentencia.