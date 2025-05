La organización de 'Tu cara me suena' tiene que emitir un comunicado urgente tras la última gala por esta explicación

'Tu cara me suena' sigue triunfando en la noche de los viernes de Antena 3 tras anotar un 20,8% y 1,5 millones de espectadores. No obstante, el programa de Manel Fuentes no para de acumular polémicas. Tras la espantada de Yenesi, muy cabreada por la votación del jurado, ahora también hay otro motivo de controversia con Bertín Osborne.

Y es que el paso de Bertín Osborne por el talent show de imitaciones de Gestmusic está siendo bastante discreto. Desde la primera gala, los espectadores se han dado cuenta de que el cantante apenas da juego en el programa y que tampoco se trabaja mucho los personajes que le tocan. Es más, según revelaba el pasado jueves Silvia Taulés en 'La familia de la tele', en la organización de 'Tu cara me suena' estaban bastante descontentos con el resultado de Bertín Osborne.

Pero si hay algo que está llamando la atención sobre Bertín Osborne y su periplo en 'Tu cara me suena' es que tras ocho galas emitidas y otras dos que ya se sabe sus imitaciones, el también presentador no ha encarnado aún a ninguna mujer y por tanto no ha hecho ningún cambio de sexo como si ha pasado con el resto de sus compañeros.

Por ahora, Bertín Osborne se ha metido en la piel de Omar Montes, Elvis Presley, Antonio Flores, Frank Sinatra, Kiss, Camilo Sesto, Kenny Rogers y Andrea Bocelli. Y en las próximas galas le tocará meterse en la piel de Zucchero y El Sevilla y los Mojinos Escozíos.

Todo esto ha llevado a que en redes se haya desatado el cabreo de los espectadores de 'Tu cara me suena' por ver que Bertín Osborne nunca hace de mujer. Y una de las teorías que circulan por las redes sociales es que el cantante habría firmado una clausula en su contrato pidiendo no meterse en la piel de ninguna cantante mujer.

Tras el revuelo generado en redes sociales, Tinet Rubira, productor ejecutivo y director de 'Tu cara me suena' ha emitido un comunicado en su cuenta de "X" aclarando que no ha habido ningún concursante que haya firmado una clausula. "Solo aclarar que en ninguno de los contratos de los concursantes hay, o han habido, cláusulas que condicionen al pulsador", asegura.