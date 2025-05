Lolita paraliza 'Tu cara me suena' para clamar ante lo sucedido con Bertín Osborne: "No hay derecho"

Bertín Osborne protagonizó uno de los grandes números de la octava gala de 'Tu cara me suena 12' este viernes al convertirse en Andrea Bocelli. Su interpretación de 'Per te partiro' dejó perpleja a Lolita, que no tardó en reprenderlo por no haberse mostrado en más ocasiones a lo largo de su carrera musical con ese registro. Y la miembro del jurado terminó cargando contra los responsables de ello.

"Tienes más voz ahora que antes...", comentó con sorna la cantante, aún impresionada por el nuevo registro que Bertín Osborne había mostrado esta semana con su italiano más esmerado. "Tengo la misma voz que he tenido siempre", respondió rápidamente el concursante antes de explicar a la hermana de Rosario Flores el motivo por el que, normalmente, no suena así en sus canciones.

Lolita se revuelve en 'Tu cara me suena 12' : "Qué coraje me da, por eso no canto más"

"¡Se te nota ahora a la vejez!", añadió con sorna Lolita mientras el cantante trataba de justificarse. "En las compañías de discos querían baladitas", lamentó el concursante de 'Tu cara me suena 12', explicando así el motivo por el cual se había alejado de ciertos estilos a lo largo de su longeva carrera. "Pues ya podrías haberte puesto encima de la mesa", le recriminó rápidamente la intérprete.

"Por eso empecé a cantar rancheras", aseguró el intérprete, mientras la miembro del jurado insistía en el gran número que acababa de firmar y la desconocida potencia de su voz. "Pues las casas de discos no se han enterado. Qué coraje me da, por eso yo no canto más", resolvió la compañera de Chenoa antes de pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema.

"A mí me tienes impresionada Bertín, yo voy a poner una querella a todas las casas de discos porque no hay derecho. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y sé de lo que eres capaz. Pero de verdad que a veces las casas de discos nos imponen cosas sin saber hasta qué punto...", sentenció entre aplausos Lolita, que más tarde otorgaría un 9 como puntuación.