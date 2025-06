Bertín Osborne aclara su polémico contrato con 'Tu cara me suena' y defiende a Yenesi de la organización

El paso de Bertín Osborne por 'Tu cara me suena' no está pasando desapercibido aunque en las primeras semanas parecía que el cantante estaba puesto por el ayuntamiento pues ni daba juego ni se esforzaba por imitar a los artistas que le tocaban.

Pero si hay una polémica por la que incluso hasta el director y productor de 'Tu cara me suena' ha tenido que dar la cara ha sido por el hecho de que tras nueve galas, Bertín Osborne aún no haya tenido ningún cambio de sexo como sí han tenido que hacer el resto de concursantes.

"Solo aclarar que en ninguno de los contratos de los concursantes hay, o han habido, cláusulas que condicionen al pulsador", defendía Tinet Rubira en su cuenta de "X" después de que muchos denunciaran que Bertín Osborne habría firmado una clausula para no tener que hacer de mujer.

Ahora, ha sido el propio Bertín Osborne el que ha desmentido que haya firmado ningún tipo de clausulas. "Estoy seguro que los dos que quedan, uno cae. De los dos que quedan, estoy seguro que me toca una mujer. Siempre hay tontos que dicen que tengo una cláusula que dice que no puedo, pero eso es absolutamente mentira. Eso es lo que te cabrea al final", defiende el cantante en una entrevista en Yotele.

Asimismo, después de que desde 'La familia de la tele' aseguraran que en la dirección del programa estaban descontentos con su actitud, Bertín confirma que le costó entrar. "Ya le he cogido el punto. Las primeras dos o tres semanas fueron complicadas, pero ya a partir de la tercera, bien. Me ha encantado", destaca.

Bertín Osborne da la cara por Yenesi tras su espantada

Bertín Osborne en la gala 4 de 'Tu cara me suena'

Y sobre si lo que más le ha costado es la rutina de ensayos o el pasar por maquillaje, Bertín ha sido claro. "Son unas gentes tan encantadoras, que la verdad es que no me ha costado ningún trabajo, la verdad. Eso no me cuesta trabajo porque lo hacen fenomenal. Además lo hacen intentando agradar y tal, con lo cual hay que darle las gracias. Lo que me ha costado más es que yo no me he maquillado nunca en mi vida. Y las dos o tres horas de maquillaje, pues eso es lo que no llevaba muy bien los primeros días. Luego hasta eso también, el cuerpo se acostumbra a todo. Con lo cual le he cogido el punto también a eso", confiesa.

Con respecto a la polémica espantada de Yenesi y su cabreo con las votaciones del jurado, Bertín Osborne no duda en defender a su compañera. "La entiendo a ella. Lo de las puntuaciones es que Yenesi, la pobre, trabaja una barbaridad, ensaya una barbaridad... Lo hace bien, mejor de lo que ella tendría que hacerlo. Pero hay tres o cuatro o cinco que cantan de pelotas. Y hacen coreografías y ensayan los bailes. Yo no he bailado en mi puñetera vida. Y entonces yo voy y canto. Pero Yenesi me dice "joder, Bertín, es que cantas... Lo has cantado muy bien, pero no has imitado". Digo, "es que no sé imitar, coño". Para un actor es más fácil, pero para mí, inconscientemente, me voy a mi voz. Y entonces es muy difícil", responde.

Por último, en esta entrevista, Bertín Osborne avanza que tiene dos o tres ofertas para presentar algún programa de prime time en cadenas nacionales aunque su prioridad es seguir haciendo 'El show de Bertín' en Canal Sur. "Hay dos cadenas concretamente. Pero bueno, pues tendré que ver cuál es la que más me divierte porque al fin y al cabo yo televisión hago la que me divierte. Me divertiría hacer algo probablemente en una nacional, en invierno. Que no me afectara a Canal Cur. De Canal Sur no me quiero ir", concluye.