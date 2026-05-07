Cambio de programación obligado en el prime time de Antena 3 ante el regreso de este formato con Manel Fuentes

Manel Fuentes seguirá haciendo doblete en el prime time de Antena 3. Tras coincidir en emisión 'Tu cara me suena' en la noche de los viernes y 'Atrapa un millón' en la de los sábados, ahora el presentador también ocupará otra noche de la cadena de Atresmedia con otro de sus concursos.

Y es que Antena 3 arrancó este miércoles la promoción de la segunda temporada de '¡Salta!'. De esta manera, todo apunta a que el concurso tendrá que cambiar de día de emisión tras ofrecer su primera temporada en la noche de los sábados.

En este sentido hay que recordar que Antena 3 estrenará este sábado la nueva edición de 'La Voz Kids', por lo que el concurso presentado por Manel Fuentes tendrá que emitirse obligadamente en otra noche de la semana y teniendo en cuenta el resto de ofertas todo apunta a que '¡Salta!' podría tomar el relevo de 'Mask singer' en el prime time de los miércoles una vez la cadena concluya la emisión de las tres entregas que le queda por ofrecer.

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3 .



Muy pronto todos se van a poner a saltar en la nueva temporada de @SaltaA3 🙌 #Salta

https://t.co/WwJV3H1ahM — Antena 3 (@antena3com) May 7, 2026

Es la única noche que tendría vacía Antena 3 para poder ofrecer lo nuevo de '¡Salta!' pues los lunes y martes siguen siendo para 'En tierra lejana' y la noche de los jueves está destinada a la ficción nacional con '¿A qué estás esperando?' mientras que los viernes son de 'Tu cara me suena', los sábados para el talent de Eva González y los domingos para 'Una nueva vida'.

'¡Salta!' volverá así al prime time de Antena 3 un año después de ofrecer la primera temporada entre marzo y abril de 2025 con una media del 10,6% y 1.130.000 espectadores.

Así es la mecánica de '¡Salta!'

'¡Salta!' pone a prueba los conocimientos de cultura general de cinco concursantes, quienes compiten por embolsarse la friolera de 50.000 euros. Todos tienen un objetivo: cruzar un puente de 40 metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas. En cada una de ella habrá varias afirmaciones divertidas y engañosas, de las cuales solo una es correcta. Descubrirán han acertado o no, saltando sobre la afirmación escrita en el suelo.

La respuesta errónea provocará que el suelo del puente venza, provocando una caída al vacío caen al vacío. En caso contrario, avanzarán a la siguiente ronda. El juego se va complicando en cada ronda hasta llegar a la ronda final, y décima, en la que optarán a llevarse el citado premio máximo. En el juego tiene un papel fundamental el concursante que tiene el puesto de 'controller', que elige el orden en el que el resto juegan.