Andreu Buenafuente se corona con su sentencia a Iker Jiménez tras su polémica en Mediaset

Por tercer año consecutivo, Andreu Buenafuente ha hecho balance del año que está a punto de terminar en su monólogo 'El 24. El monòleg de l'any'. Se trata de un especial realizado desde el Teatre Victòria de Barcelona y emitido por la plataforma 3Cat, la plataforma de streaming de TV3.

En este programa especial, el cómico contó con la participación de Eduard Fernández, Silvia Abril y Berto Romero. Todos ellos parodiaron a los grandes protagonistas de la actualidad, como el rey emérito y Bárbara Rey, Carlos Mazón, Iker Jiménez o Pablo Motos, entre otros.

Hasta su hija ha participado en el espacio, pasándole a su padre los temas de actualidad más relevantes para preparar su monólogo. "Haz humor inteligente, no como cada año", le pedía Andreu Buenafuente a la niña que tiene junto a Silvia Abril, con la que parodió a la pareja formada por Juan Carlos I y Bárbara Rey, al más puro estilo Don Juan Tenorio.

Silvia Abril y Buenafuente parodian a Bárbara Rey y Juan Carlos I

Adaptando los versos a la tesitura de actualidad, e imitando la voz del emérito, Buenafuente recitaba: "¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura mi fortuna brilla y se defrauda mejor?". A lo que su mujer replicaba: "En el nombre del padre, del hijo y del Ángel Cristo… No te hagas más el listo". Acto seguido, un niño se colaba en escena haciendo de Ángel Cristo Jr., y tomando las famosas fotografías de su madre con Juan Carlos I: "¡Hay un niño entrometido! Si Froilán aún no ha nacido…".

"Si su majestad me deja, ¿quién habrá que me proteja?", preguntaba la cómica como si de Bárbara Rey se tratara. "Mientras tú hagas chitón, este tema está zanjado. Todo atado y bien atado… como la Transición (…) No tienes por qué sufrir: la prensa me va a cubrir", sentenciaba él.

En otro orden de cosas, Andreu Buenafuente también lanzó dardos a Pablo Motos, a Iker Jiménez y a Ángel Gaitán. Sin mencionar su nombre, el catalán hizo alusión a Ángel Gaitán por su iniciativa de ayudar a los valencianos tras el paso de la DANA, dudando del afán solidario de estas iniciativas de algunos influencers: “Decían que estaban allí para echar una mano, pero era literal, porque la otra la tenían en el móvil (…) Había algunos influencers que no necesitaban ni palas (para quitar barro) porque como los cojones les llegaban al suelo, al caminar apartaban el fango".

El dardo de Andreu Buenafuente a Iker Jiménez por sus bulos

También criticó, en tono humorístico, la difusión de bulos a través de las redes sociales tras la catástrofe de la DANA. "Ahora el periodismo es un oficio que mucha gente puede hacer sin tener confirmación ni información. Eso en otros ámbitos no pasa", comentó el cómico, haciendo referencia directamente a Iker Jiménez.

"También debemos poner un poco de sentido común como consumidores", prosiguió Andreu Buenafuente, dando un toque de atención a los espectadores, a los que pidió responsabilidad para informarse de fuentes fiables. "¿Tú te informas bien, o miras a Iker Jiménez?", preguntó. Del presentador de 'Horizonte' dijo lo siguiente: "Ya se veía venir" su deriva tras "30 años con los OVNIS, las manchas de humedad y los fantasmas".

"Antes estudiaba fantasmas, pero ahora los tiene de colaboradores", añadió. Tampoco se olvidó de uno de sus más polémicos reporteros, Rubén Gisbert, por su polémico vídeo manchándose de barro antes de un directo: "Ya lo decían: 'La verdad está ahí fuera’, porque aquí dentro, niño…'", añadió, tocándose la cabeza.

Pablo Motos tampoco se libró de los zascas de Andreu Buenafuente. A raíz de la denuncia de David Broncano sobre los "años de presiones" hacia sus invitados por parte del presentador de 'El Hormiguero', dijo: "Es el tercer año que hacemos este monólogo. A ver si llegamos al cuarto, o nos pasa como el gobierno de Pere Aragonés, expresident de la Generalitat de Catalunya. Nunca se sabe. Me gusta hacer este monólogo, que es un formato que no tiene invitados. Así me ahorro que me los robe Pablo Motos, o que se enfade".