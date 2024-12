Andreu Buenafuente no se corta un pelo al hablar de lo que hizo Pablo Motos a Broncano

La 'guerra' entre David Broncano y Pablo Motos ha sido una de las noticias televisivas del año que está a punto de terminar. El último en hacer referencia al duelo del momento ha sido Andreu Buenafuente, quien se ha posicionado claramente del lado del presentador de 'La Revuelta'.

Como cada año, desde hace ya unos cuantos, el cómico catalán volverá a repasar los momentos más destacados del 2024 con 'El 24', un monólogo que realiza en el Teatro Victoria de Barcelona. Aunque ha habido muchos acontecimientos importantes este año, como la vuelta de Carles Puigdemont, la nefasta gestión de la DANA en Valencia o la victoria de Trump en Estados Unidos, Buenafuente destaca uno por encima de todos… la 'guerra' entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

'El 24' se estrenará el próximo 26 de diciembre en TV3 tras el 'Telenotícies vespre'. Si bien, el espacio ya ha lanzado un adelanto de lo que se podrá ver el día después de Navidad. En dicho avance, se ve al comunicador catalán lanzando un demoledor dardo a Pablo Motos tras lo ocurrido hace unas semanas con el piloto Jorge Martín. Cabe recordar que este suspendió su entrevista al programa de Broncano por las artimañanas de Motos y los suyos para que acudiera primero a su programa.

El demoledor zasca de Buenafuente a Pablo Motos

"A mí me gusta hacer este monólogo, porque es un formato que no tiene invitados y así me evito que me los robe Pablo Motos", asegura Andreu Buenafuente en el citado avance. De esta forma, deja claro su posicionamiento a favor de David Broncano frente al presentador de 'El Hormiguero'. Para ver el resto del monólogo habrá que esperar al próximo 26 de diciembre.

Buenafuente visitó, junto a Berto Romero, 'La Revuelta' el pasado mes de octubre. Tras lo cual publicó un post en su perfil de Instagram en el que pedía a ambos formatos no competir. "No hay que competir. Se coincide pero no se compite. Lo que hay que hacer es un buen programa, comprometerse con el oficio, darlo todo, ser feliz haciendo feliz a la gente. Y ser buen compañero", escribía el humorista.