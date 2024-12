Grison habla en estos sorprendentes términos sobre cómo es David Broncano: "No es tu amigo"

Este lunes, Grison sorprendía a los seguidores de 'La Revuelta' con su impresionante cambio físico tras superar el reto exprés de la revista Men's Health. Además de presumir de músculos, el colaborador estrella de David Broncano se ha sentado en una entrevista en la que no ha dudado en destapar la desconocida faceta del humorista. Así, el músico ha aclarado cuál es su verdadera relación con el presentador y cómo ejerce de jefe.

'La Revuelta' ha entrado de lleno en las vacaciones de Navidad despidiéndose con unos datos más que favorables de su primer trimestre en La 1. Y mientras el resto de sus compañeros descansan, el inseparable de Ricardo Castella se ha sincerado en unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas. "David es muy listo el cabrón", comienza sentenciando sobre el presentador de 'La Revuelta'.

"Consigue que pienses que es tu amigo… pero no es tu amigo, es tu jefe. O sea, al final lo ves como a un compañero, pero no lo es, es tu jefe", subraya el encargado de la música en el espacio de La 1, que no se quedaría ahí en su reflexión. "Cuando toca hace de jefe pero bien", subraya Grison sobre el lado desconocido de David Broncano más allá de las bromas y risas que comparte con la audiencia cada noche de lunes a jueves.

Y es que, después de tantos años compartiendo plató, la relación entre el humorista y el beatboxer detrás de cámaras apenas guarda secretos. "Pero vamos, que al final todo guay, porque es un tío que no conoce el ego ni la envidia. Va a su bola y duerme bien todas las noches", reconoce el colaborador de 'La Revuelta', tal vez lanzando un dardo a su más directa competencia, 'El Hormiguero', por sus constantes rifirrafes desde que llegaron a la cadena pública.

Grison da la cara por LalaChus ante las críticas por las Campanadas

En plenas vacaciones por las fiestas, Grison tampoco ha evitado pronunciarse sobre la gran cita que les aguarda a sus dos compañeros en la Puerta del Sol esta Nochevieja, y ha querido pronunciarse alto y claro sobre los comentarios que ha recibido Lalachus. "Los chistes sobre drogas son chistes. Lo que le han hecho a Lalachus no es un chiste", comienza advirtiendo el cantante.

"Te estás metiendo con una persona real tratando de minar su autoestima. Eso no mola", subraya el colaborador de 'La Revuelta', condenando los ataques a su compañera de programa. Solo queda esperar a la vuelta de vacaciones del espacio de La 1 para averiguar si Broncano contestará o no, desde el humor, a los comentarios del músico.