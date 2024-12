Grison, colaborador de 'La Revuelta', destapa su vínculo con El Gran Wyoming: "No se acordará"

'La Revuelta' vive uno de sus momentos de mayor éxito a pocos días de protagonizar las Campanadas de TVE. Y aunque solo David Broncano y Lalachus despedirán el año desde el emblemático balcón, el resto del equipo también vive un gran momento. Así lo ha explicado Grison en su última visita a 'A las bravas', el espacio de Raúl Pérez en la Cadena SER, donde ha confesado cómo el programa le ha cambiado la vida.

"Están funcionando muy bien mis shows… Lo he notado del año pasado a este, desde octubre o una cosa así", se sinceró el músico sobre los efectos que ha notado tras saltar de la parrilla de Movistar Plus+ a TVE, donde está librando un duelo muy ajustado contra 'El Hormiguero'. Y también se mide cada noche en su franja con 'El Intermedio' de El Gran Wyoming.

Grison habla de su vínculo con El Gran Wyoming

'La Revuelta' y 'El Intermedio' vivieron hace algo más de una semana un cruce de chistes, tras las burlas de Jorge Ponce sobre El Gran Wyoming. El beatboxer destapó su vínculo inesperado con el presentador del formato de La Sexta, quien mostró su interés por uno de sus proyectos en el pasado."Él no se acordará, pero me venía a ver cuando tenía una big band. Éramos nueve o diez [músicos] que hacíamos funky policíaco, como de persecuciones a lo 'Starsky y Hutch'. A él le moló y nos vino a ver a dos o tres bolos", señaló sobre Wyoming.

Grison en 'A las bravas'. | Cadena SER

Por otra parte, el compañero de Broncano no dudó en aclarar una vez más la polémica de su fichaje en TVE. Y no se cortó cuando le preguntaron si, a parte de Pedro Sánchez, alguna vez le habían elegido 'a dedo'. "Claro, Pedro Sánchez elige todos mis bolos a dedo. Yo ahora solo hago bolos por los ayuntamientos socialistas. Tengo que meter por contrato cuatro o cinco chistes del PP, otro de Vox y hablar en lenguaje inclusivo", respondió con sorna el beatboxer.

Sobre su cruzada con David Bisbal: "Le dije un comentario un poco desafortunado y me neutralizó"

Tampoco evitó pronunciarse sobre todo el revuelo formado con Lalachus tras el anuncio de las Campanadas de TVE. "Cuando estás arriba lo que le gusta a la gente es que te pegues el hostión", señaló el beatboxer sobre el odio a su compañera. "Hay que felicitar a RTVE. Le pagará para que por fin coma algo de fruta", fue el intolerable ataque del agitador del entorno de Vox Bertrand Ndongo.

"No se puede nunca agradar a todo el mundo, pero cuanto más arriba estás, más le gusta a la gente desprestigiar y que te vaya mal la cosa… Mira el negro de Vox. ¿No tienes suficiente con ser negro y ser de Vox? Para encima estar poniéndole a una chavala de 30 años comentarios gordófobos en Instagram. ¿No tienes otra cosa que hacer? Cómo puedes perder el tiempo en estas cosas", sentenció el músico sobre las críticas a Lalachus de Bertrand Ndongo.

En otro tono también recordó su momento de tensión con David Bisbal tras la visita del cantante al programa. "Me dijo '¿Te puedes callar, por favor? Creo que no le gusta no controlar la situación", recordó Grison, asegurando que prefería no darle mayor importancia. Aún así, explicó que el abrupto corte del almeriense "le reventó", por lo que cambió radicalmente su tono habitual durante el resto de la entrevista.

"Yo no se lo tengo en cuenta, todo guay con él. Si es que yo creo que él no es ni consciente de la movida. Es una persona que trata de tener todo bajo control", continuó explicando el músico. "Y seguramente le dijeron que tuviera cuidado con el del bigotillo que está ahí… bueno y también que quizá le dije yo un comentario un poco desafortunado porque estaba hablando sobre algo de una fundación, le metí un chiste en el medio y me neutralizó", explicó entre risas el colaborador de Broncano.

No obstante, reiteró que no tiene ningún problema en la actualidad con David Bisbal, y que desde el programa esperan su visita con los brazos abiertos. "Pero yo para adelante con él. A mí me encanta. Es muy buen tío", terminó señalando Grison.