El Gran Wyoming arranca 'El Intermedio' respondiendo fiel a su modo a la burla de 'La Revuelta'

Entre las idas y venidas de Jorge Ponce en su sección de 'La Revuelta' de este lunes, el humorista terminó haciendo una radiografía de la competencia que no ha gustado a los implicados. Sin ir más lejos, el Gran Wyoming no ha dudado en contestar alto y claro al inicio de 'El Intermedio' este martes, respondiendo indirectamente al espacio de David Broncano.

Jorge Ponce llegó al espacio de La 1 esta semana con un divertido análisis de la competencia de Broncano en su franja horaria. Así, repasó 'First Dates', 'El Hormiguero' e incluso la oferta de la 2, pero sus palabras sobre 'El Intermedio' han causado revuelo en La Sexta. "Yo creo que ahora mismo si cambian de canal se pueden encontrar a Wyoming leyendo el pronter mientras piensa en otras cosas", aseguró el colaborador.

El Gran Wyoming contesta a las burlas de Jorge Ponce en 'La Revuelta'

Entre risas, continuó su burla a 'El Intermedio' y su conductor. "Él ya tiene esa capacidad, va leyendo pensando en lo que va a hacer el sábado, sus cosas", insistió Ponce ante la risa incontrolable de David Broncano. Y este martes, nada más arrancar la emisión, el Gran Wyoming no ha perdido el tiempo para ironizar sobre el ataque que recibió por parte del programa de TVE.

"Hoy tenemos un programa estupendo, no se muevan de ahí. En otro canal tal vez encuentren contenido más vanguardista como gente tocando el bombo, y que no se llame Manolo. Y tipos rondando los 40 años llamándose bro todo el rato", comenzó señalando con sorna haciendo clara referencia al característico bombo que el humorista agita al inicio de 'La Revuelta' cada noche.

Wyoming contesta a @jponcerivero y las indirectas de ayer en la Revuelta pic.twitter.com/vVzCUDZ5Ba — TVMASPI (@sebas_maspons) December 10, 2024

Y el Gran Wyoming no se quedó ahí, sino que comenzó a parodiar las críticas que había recibido por parte de Jorge Ponce con su habitual sentido del humor. "Pero aquí encontrarán algo mucho más sorprendente, un señor de avanzada edad, leyendo el pronter mientras piensa en si poner una 'x' o un 2 en el Espanyol- Osasuna del próximo fin de semana", aseveró el comunicador entre risas.

"Ya sabéis que yo solo leo lo que me escriben"

"Ya sabéis que yo solo leo lo que me escriben, así que, ¿qué he dicho en estos dos minutos? Porque yo ahora mismo estaba pensando en qué va a pasar en el Madrid-Villarreal", insistió el conductor de 'El Intermedio', subrayando con sorna que, como insinuó Ponce este lunes, él no tiene la más mínima idea de los contenidos que presenta cada noche.

"¿Qué tengo que decir ahora?", terminó preguntando antes de continuar con el resto de la emisión. Pero más tarde, con Dani Mateo ya en la mesa del programa, llegó el segundo dardo a Broncano y su equipo, está vez de forma más sutil. "Son insultos de la derecha, tú no los entiendes", comentó su compañero mientras repasaban un vídeo que habían visionado en plató.

"Yo no, a mí me sacas de matar ciervos y me quedo en bolas", sentenció, tal vez haciendo referencia a 'La Revuelta', que desde la atípica emisión de la berrea del ciervo ante la frustrada entrevista de Jorge Martín, han convertido el ciervo en su seña de identidad. Tanto, que incluso el bombo del programa porta desde esa semana un logotipo con forma de ciervo en el centro.