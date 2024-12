Solo El Gran Wyoming podía reaccionar así a la nueva polémica en 'La Revuelta' de Broncano

El enfrentamiento entre Pablo Motos y David Broncano sigue cogiendo fuerza según pasan los meses, y la última polémica de 'La Revuelta' con dos becarias de Atresmedia tan solo ha avivado el debate. Las trabajadoras de La Sexta, que acudieron de público al programa, denunciaron que muchos periodistas del grupo de San Sebastián de los Reyes quieren acudir a ver al humorista pero no se les permite. Y el Gran Wyoming no ha dudado en contestar desde 'El Intermedio'.

Las dos jóvenes, sentadas en el bidet del programa, aseguraron que muchos rostros de Atresmedia admiran 'La Revuelta' pero no pueden acudir, supuestamente, por prohibición del grupo. "Hay una presentadora de informativos a la que le encantas, pero que no puede venir porque no la dejan", llegó a desvelar una de las jóvenes mientras David Broncano escuchaba sin dar crédito.

El Gran Wyoming se burla sobre lo sucedido en 'La Revuelta': "No les dejamos ir a ningún otro programa"

Si bien no quisieron dar nombres para no generar más polémica, la conversación no ha cesado en los últimos días, y el Gran Wyoming no ha evitado dar su toque de humor a las acusaciones. "Han venido de público porque no les dejamos ir a ningún otro programa", señaló con sorna el presentador de 'El Intermedio' este jueves. Y es que, varios becarios de La Sexta habían acudido como público esa noche.

El Gran Wyoming en 'El Intermedio'

Así, el comunicador no dudó en entrar al juego respondiendo de lleno a lo que se había insinuado desde el programa de Broncano, pero siempre manteniendo su habitual humor. "Los becarios pueden ir donde quieran. A fin de cuentas, son becarios", sentenció el presentador, dejando entrever que no son trabajadores del grupo que estén sujetos a acuerdos de exclusividad que les impida aparecer en otros formatos.

"Pueden ir donde quieran si son capaces de quitarse las cadenas que les hemos puesto para que no escapen", añadió con sorna el Gran Wyoming, que decidió utilizar esta llamada de atención a David Broncano y las dos espectadoras de 'La Revuelta' para arrancar la emisión de este jueves entre risas y aplausos del público, que sigue más pendiente que nunca la guerra entre los dos gigantes del access prime time.

"Trabajamos en La Sexta como becarias, estamos muy contentas. Simplemente, hemos dicho que hay muchos periodistas de Atresmedia que quieren venir y no pueden", aclaró una de las jóvenes durante su paso por el programa de David Broncano en un intento de que la polémica no trascendiese a la cadena y el grupo en el que trabajan, algo que ha terminado sucediendo de forma inevitable.