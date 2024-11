Pablo Motos no le nombra pero este palo al presentar a Jorge Martín va por Broncano

Tras casi una semana de conmoción y debate popular, Pablo Motos era el primero en recibir a Jorge Martín esta semana en 'El Hormiguero'. El Piloto de Moto GP acudió como estaba planeado al espacio de Antena 3 tras la sonada polémica con 'La Revuelta'. Y aunque intentó pasar desapercibido, fue el propio presentador quién no dudó en lanzar un afilado dardo a David Broncano por lo sucedido en el espacio de La 1.

El campeón del mundo de Moto GP terminó grabando su sonada entrevista con el de Jaén en 'La Revuelta', pero no será hasta después de este miércoles cuando el espacio de La 1 pueda emitirla. Primero debía pasar por el programa de las hormigas, y Motos y compañía lo recibieron este miércoles de forma triunfal con una pulla de lo más sutil.

Según el invitado de Pablo Motos se sentaba entre aplausos para arrancar la entrevista, el tema 'We are the champions' sonaba de fondo antes de que el presentador se pronunciase con sorna. "Buena canción eh", señaló Jorge Martín. "Hombre, para recibirte, que últimamente estás muy solicitado, eh", esgrimió rápidamente el valenciano lanzando una pulla a su principal competidor.

Pablo Motos atiza a David Broncano nada más recibir a Jorge Martín: "Estás muy solicitado"

Pablo Motos y David Broncano en 'El Hormiguero'

"Estoy más cotizado que el Bitcoin", bromeó el piloto entre risas y aplausos del público, cómplice del dardo hacia 'La Revuelta'. Y aunque no quiso pronunciarse sobre lo ocurrido con el espacio de La 1, en una entrevista previa a su aparición en Antena 3 con El País, el piloto dejó clara su resolución a la polémica.

"Yo quiero llegar a todo el mundo, tanto al público de 'El hormiguero' como al de 'La Revuelta'. Creo que son públicos totalmente diferentes y ambos pueden dar visibilidad a la historia de mi vida", aseguró el codiciado invitado de Pablo Motos de este miércoles, que aparecerá próximamente por 'La Revuelta'.