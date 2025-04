El enfado de Belén Esteban con Broncano, que veta hablar de este tema en 'La Revuelta': "Ya no se habla más"

Belén Esteban y María Patiño regresaron este jueves a 'La Revuelta' antes del gran estreno de 'La familia de la tele' el próximo lunes. Con el gran desfile que les dará la bienvenida a Prado del Rey a la vuelta de la esquina, la presentadora y su compañera no dudaron en adelantar todos los detalles de su nuevo espacio televisivo. Pero la princesa del pueblo terminó confesando a David Broncano el motivo por el que estaba enfadada con él.

"Te voy a decir una cosa, estoy muy enfadada contigo, este es mi momento y te lo voy a decir, quiero que lo vea toda España", comenzó advirtiendo la de Paracuellos nada más irrumpir en el escenario de 'La Revuelta' junto a María Patiño. Entonces, con gesto serio, el presentador comenzó a buscar excusas para justificarse sin conocer el motivo.

Belén Esteban no se corta con su reproche a David Broncano: "He venido siete veces y tú ninguna"

Pero Belén Esteban no dejó que el conductor de 'La Revuelta' le interrumpiese al lanzar su recado. "He venido aquí siete veces encantada, porque me lo paso de puta madre, pero queremos que este señor...", intentó explicar mientras su compañera le interrumpía recordando que ahora son compañeros de cadena.

"Estoy enfadada porque ahora que estoy en Televisión Española como tú quiero que vengas a 'La familia de la tele'. Yo he venido siete veces... ¡tú ninguna!", espetó la colaboradora del nuevo espacio vespertino de La 1 mientras María Patiño le intentaba frenar para no presionar al humorista en exceso. "María, que nos lo han dicho los jefes", susurró la televisiva entre risas a su compañera.

Pero David Broncano no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y visitar el nuevo espacio de TVE. "No sé qué pinto yo ahí", insistió el presentador. "A la gente no se le puede obligar Belén....", terminó lamentando María Patiño antes de que Belén Esteban comenzase a mostrar los regalos que le había traído en esta ocasión.

Belén se planta ante las preguntas de Broncano: "No hablo de mi hija"

"He estado de viaje en Los Ángeles y Las Vegas, que vive allí mi hija y te he traído unas cosas", adelantó la princesa del pueblo antes de que el conductor de 'La Revuelta' le preguntase por qué su hija reside en Estados Unidos. "No... ella no quiere que se hable de ella", susurró cortante la televisiva mientras el presentador insistía.

"No hablo de mi hija", terminó sentenciando Belén Esteban, plantándose a desvelar cualquier detalle de la vida de Andrea Janeiro mientras Patiño le reprendía de fondo, pues había sido ella misma la que había mencionado donde vive su hija. "Bueno, pero ya no se habla más", resolvió la de Paracuellos desmintiendo también el comentario de su compañera de que su hija trabaja allí. "Está haciendo prácticas, de un máster", aclaró Belén.