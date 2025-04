El alto y claro aviso de Belén Esteban a Sonsoles y Jorge Javier: desvela en exclusiva si ha hablado con él

Cuando se cumplen casi dos años del abrupto final de 'Sálvame', Belén Esteban vuelve a la televisión con un nuevo proyecto que promete dar mucho que hablar. La colaboradora regresa a la pequeña pantalla como parte esencial del equipo de 'La familia de la tele', el nuevo programa de RTVE producido por La Osa Producciones, que se emitirá en las tardes diarias de La 1 y reunirá a la mayoría de rostros del universo 'Sálvame'.

El fichaje de Belén Esteban en su rol de colaboradora especial es uno de los grandes reclamos del nuevo formato, que busca conectar con el público que la ha seguido durante años. Tras haber conquistado a una audiencia más digital en 'Ni que fuéramos', el proyecto de Canal Quickie que intentó mantener vivo el espíritu de 'Sálvame', la colaboradora ha encontrado ahora en TVE una nueva casa desde la que reinventarse sin renunciar a su esencia. Su vuelta marca también un simbólico reencuentro con una televisión pública que no suele apostar por perfiles tan marcadamente populares.

'La familia de la tele' será un espacio coral, con distintas secciones, no solo de corazón, sino que también habrá cabida para contenidos de servicio público, la salud, la cocina, la actividad física o las mascotas.

Mientras que el regreso de Belén Esteban a una televisión generalista no solo es una jugada estratégica de RTVE, sino también una declaración de intenciones: la televisión popular sigue viva, y quiere volver a ser protagonista.

Belén Esteban, 'La familia de la tele', ¿cómo es esto?

BELÉN - Maravilloso.

¿Tú qué miembro de la familia dirías que eres en esta familia?

BELÉN - Yo la patrona. No. Yo sería la tía graciosa, la tía guay. Sería eso.

Con la que te vas de compras.

BELÉN - Sí. La que te consiente todo.

¿Qué diferencias va a haber entre 'La familia de la tele' y 'Sálvame'?

BELÉN - Bastantes. En 'La familia de la tele' va a ver varias cosas. Hablaremos de corazón, pero no todo va a ser corazón, vamos a sorprender mucho con los temas que vamos a llevar.

Porque va a haber muchísimas secciones.

BELÉN - Sí, muchas.

(Se pasea Inés Hernand por delante de Belén)

BELÉN - (A Inés) Señora, a ver si no pasa por delante de mí, porque te estás haciendo la revancha.

INÉS - Tú has dicho que eres la tía enrollada, que te he escuchado. Pues yo voy a ser la prima no binaria, para que digáis ¿qué quiere decir la prima no binaria? Y yo quiero explicaros las identidades de género, las orientaciones sexuales...

Belén, ¿vais a competir en franja horaria con Jorge Javier? ¿Cómo va a ser esto?

BELÉN - A mí me pone muchísimo, con Jorge y con Sonsoles, me pone un montón. Yo creo que la competencia es buena, tanto para unos como para otros.

¿Te ha escrito Jorge algún mensajito?

BELÉN - No, hace tiempo que no hablo con él, pero tenemos buena relación.

Pero seguro que te escribe, ¿no?

BELÉN - Sí, seguro, o yo a él.

Además, está consiguiendo máximos históricos de audiencia.

BELÉN - Y me alegro mucho, y ese programa es difícil, si no fuera por Jorge..., menos mal que está Jorge, porque Jorge sabe sacar la verdad, es que lo hace muy bien.

El otro día estuve con Sofía Suescun y me decía que si había sección de mascotas, ella quería estar. ¿Tú la ves en este programa, en esta familia?

BELÉN - Porque no, por supuesto. Sí.

¿Qué audiencia te gustaría a ti hacer?

BELÉN - Ay, de eso no quiero hablar, yo solo quiero entretener a la gente, no quiero obsesionarme con la audiencia, queremos disfrutar y hacer disfrutar a la gente.

Se criticó mucho el fichaje de Broncano, porque se decía que su sueldo es dinero público, también se ha hecho con vosotros. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Qué le dirías a esta gente?

BELÉN - Yo es que yo soy de La Osa, pero que hablen de esas cosas... a lo mejor damos grandes beneficios, ¿no? Pero queremos entretener, es que como con Broncano, es que no sé… yo de ese tema prefiero no hablar, porque a lo mejor meto la pata.

Kiko Matamoros defendía que en la cuarentena, por ejemplo, estabais en los hospitales acompañando a la gente.

BELÉN - Totalmente, yo estoy muy ilusionada y muy emocionada.

Te quiero preguntar por tu serie…

BELÉN - No hay serie, por ahora no, todavía faltan un par de años, bastantes. Es que no quiero que se hable de la serie porque al final me la van a gafar.

Yo te quiero proponer, a ver si como lo ves esto, yo veo a los Javis produciendo esta serie, como hicieron con 'La Veneno'.

BELÉN - A ver, a ver, ya se verá, ya se verá.

Ha habido muchas candidatas para interpretarte, ¿tú a quién ves?

BELÉN - No lo voy a decir porque todavía no está cerrado, todavía queda, todavía queda.