Marta López admite ahora, años después, cómo fue trabajar con Xavier Sardà: "Me ponía a llorar por los pasillos"

Esta semana, '¡De viernes!' contó con invitados de excepción, que se reflejó en su gran subida en audiencias. La última en ser entrevistada por Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores fue Marta López. La colaboradora televisiva hizo balance sobre su trayectoria profesional, que comenzó con su paso por la casa de 'Gran Hermano 2', donde se convirtió en la primera expulsada.

La madrileña dejó claro que no entró en 'GH' por la fama: "Nunca pensé que iban a llamar para participar. Mi padre me dijo que no me lo pensara dos veces y que fuera para allí. Me cambió la vida, no buscaba nada, entré a la casa porque soy una loca y me gusta vivir muchas experiencias. Tuve la gran suerte de estar solo once días en 'Gran Hermano'".

Tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, fichó por 'Crónicas Marcianas', el programa que triunfaba en el late night de Telecinco. "Me cogió Sardà de la mano y me sentó en 'Crónicas Marcianas'. Aquello era la guerra", recordó Marta López en '¡De Viernes!'. Aunque reconoce que allí aprendió del mejor, Coto Matamoros: "Era un animal televisivo, tuve que aprender a contestar".

Marta López recuerda lo mal que lo pasó en 'Crónicas Marcianas'

La colaboradora recuerda así sus primeros días en el programa presentado por Xavier Sardà: "Salía al plató, me sentaba ahí y salía en el descanso y me ponía a llorar y volvía a entrar. No entendía nada, no entendía por qué me llamaban 'puta'. Ahí entendí que o te defiendes o te comen".

Además, Marta López explicó que ha entrado en la casa de Guadalix hasta en cuatro ocasiones. Pese a esto, reconoce que "ganaba más dinero fuera que dentro de la casa, pero volvía a entrar. Entré cuatro veces a la casa de 'Gran Hermano'. Volvería a vivir 'GH' una y mil veces. Entraba por amor al arte, para mí esa casa lo es todo", sentenció.