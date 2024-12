Ana Terradillos habla sin rodeos de la nueva administración de Mediaset y señala la sombra de Ana Rosa

Ana Terradillos es, desde hace tiempo, el rostro de las mañanas de Telecinco gracias a 'La mirada crítica', el programa de debate político que se emite antes de 'Vamos a ver'. No lo tiene nada fácil, pues compite contra Susanna Griso y Silvia Intxaurrondo, dos pesos pesados de Antena 3 y TVE, respectivamente.

En una entrevista a 'El Español', Ana Terradillos habla sin tapujos de sus dos compañeras de las mañanas, con las que coincidió recientemente en distintos eventos. De la presentadora de 'Espejo Público', reconoce que "no nos conocíamos". Pero "me invitaron a presentar los premios Yo Dona y una de las premiadas era ella. Me lo advirtieron, como creyendo que darle un premio a Susanna me podía molestar. Les dije: '¡Qué va!'".

"No nos conocíamos y nos hicimos una foto. La subimos a nuestras redes hablando de 'competencia sana'. Para mí, la vida son otras cosas. No soy tan romántica como para llevarme mal con mis competidores por el mero hecho de competir. Hace poco, en un evento de la SER, coincidí con Silvia Intxaurrondo y también muy a gusto", asegura la periodista.

Ana Terradillos se sincera sobre la nueva etapa de Mediaset

Sobre si la frivolidad castiga a las mujeres de la tele, Ana Terradillos cree que "entra dentro del juego". "La tele mueve muchas pasiones. Cuando apareces en pantalla, pierdes el anonimato. La radio, en cambio, sí te permite mantener esa privacidad, aunque hay gente que te reconoce por la voz y eso es algo maravilloso, muy especial. En la tele estás expuesta, entra todas las mañanas a tomar el café a la casa de un montón de personas", explica la presentadora de 'La mirada crítica'.

Además, cree que "con la vida de las mujeres de la tele se cruza más esa barrera que con los hombres de la tele. Conmigo, no se han portado mal. Comprendo que haya un punto de que la gente quiera saber más de ti. Si se maneja bien, no tiene por qué ser insano". Aunque "otra cosa es el odio de las redes, eso sí que me subleva, no lo entiendo", deja claro la periodista.

Ana Terradillos reconoce que "saltar de la radio a la tele me daba mucho miedo. Pero era un miedo provocado por el examen de las audiencias. Muchas veces, ese escrutinio no tiene que ver con el contenido del programa ni con cómo lo estás haciendo. Depende de muchos factores y algunos de ellos escapan a tu control. La tele es cruel. Cuando no haces un buen dato, estás fuera", lamenta.

También se sincera sobre Alessandro Salem, actual consejero delegado de Mediaset: "Valoro mucho su apuesta por la continuidad. Eso nos da estabilidad. Creo que está dando tiempo a los programas a que funcionen. Pienso que nosotros vamos muy bien. Era una apuesta difícil porque la salida de Ana Rosa resultaba complicada. Su sombra es muy grande. Estoy muy contenta, estamos en el buen camino", sentencia.