Ana Terradillos se harta y asesta este tenso corte a Esperanza Aguirre en 'La mirada crítica'

Esperanza Aguirre ha entrado en directo en 'La mirada crítica' con Ana Terradillos para valorar la situación de Carlos Mazón, acorralado en mitad de la crisis que ha provocado la DANA y de todas las informaciones que apuntan a incompetencias y negligencias. La pregunta de la presentadora de Telecinco nada más empezar la entrevista ha sido clara: "¿Mazón tiene que dimitir?". Sin embargo, se ha encontrado con problemas en la respuesta y eso ha colmado su paciencia.

"Soy de los pocos altos cargos que ha dimitido tres veces. Primero por un cáncer en la Comunidad de Madrid, segundo porque entró la Guardia Civil como presidenta del PP y luego cuando era portavoz del Ayuntamiento de Madrid porque detuvieron a mi vicepresidente. Pero lo que quiero decir, porque es importante, es que aquí hay dos cosas prioritarias que tenemos que hacer los políticos, que es prever y reparar", ha respondido en primer lugar, yéndose por las ramas completamente y ensalzando a José María Aznar por su plan hidrográfico en Valencia.

"Prever lo primero, lo segundo reparar todo lo que está ocurriendo", se ha reafirmado. "Ha habido errores muy graves", ha admitido. No obstante, no ha tardado en señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar, preguntándose dónde estaba el responsable, dónde estaba la ministra Teresa Ribera, el secretario general del ministerio o la directora general de Protección Civil. En definitiva, Esperanza Aguirre se ha lanzado a apuntar y disparar a todo aquello que compete al Gobierno central para seguir con el relato impuesto en el PP y excusar la pésima gestión de Mazón y su equipo. Mientras, Ana Terradillos seguía esperando una respuesta a su pregunta.

"Yo tuve una catástrofe, que fue el atentado del 11-M, y el 112 activó la emergencia 3 porque el Gobierno de la nación consideró que era tal la catástrofe de las bombas en los trenes que tenía que tomar las riendas", ha ejemplificado Esperanza Aguirre, considerando que en esta ocasión Pedro Sánchez e Interior debieron hacer lo mismo.

"Le estoy escuchando y le compro parte del discurso, pero parte, porque las competencias están en la Generalitat", le ha rebatido Ana Terradillos. "Yo le digo lo del 112, que activó el nivel 3 de alerta", ha insistido Aguirre mientras volvía a echar balones fuera, reiterando que "tenemos que concentrarnos todos en la reparación" y señalando a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, por no enviar al Ejército al instante y hacerlo a los cuatro días.

Así, harta de que divagara, Ana Terradillos le ha parado los pies y le ha pegado un tenso corte por no respetar su pregunta e ignorarla: "No me contesta a lo que le pregunto". "¿Que si tiene que dimitir?", ha repreguntado Esperanza. "Sí, si tiene que dimitir Mazón, sí", ha insistido la periodista un tanto molesta por el 'esquinazo'.

"Es una cosa que tiene que decidir él. Yo me he puesto como ejemplo. La dimisión me parece una cosa que enaltece al que lo hace, no al contrario", ha contestado Esperanza Aguirre sin querer mojarse. "O sea que le recomendaría a Mazón, a tenor de lo que usted hizo, que dimita", ha concluido Ana Terradillos. "No, escuche", le ha interpelado la expolítica para matizarle y para venirle a decir que irse ahora mismo, en plena crisis, no sería buena idea.