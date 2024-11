Ana Terradillos censura de raíz a un invitado por cómo le escucha referirse a Ana Rosa

A lo largo de la mañana, Ana Terradillos se enfrenta muy a menudo a inesperadas situaciones incómodas en 'La mirada crítica'. A veces de la mano de espontáneos que conectan con el programa, y en el caso de este jueves, con uno de sus invitados. La conductora del matinal de Telecinco tuvo que echar el freno al discurso de Joan Baldoví, líder de Compromís, que no dudó en señalar la ideología política de Ana Rosa Quintana durante su intervención.

'La mirada crítica' continúa volcada con la evolución de todos esos municipios arrasados por la DANA, y este jueves mostraba a los espectadores un reportaje en el que unos niños de Picaña ofrecían su ayuda a los más afectados. Después de esto, la presentadora conectó directamente con uno de los invitados de la mañana, Joan Baldoví, líder de Compromís.

Ana Terradillos tiene que frenar a su invitado por sus duras palabras sobre Ana Rosa Quintana

"Es bonito ver a los niños aprender las lecciones de la vida de una manera tan rápida y ver que los niños son capaces de esto y mucho más", comenzó señalando el entrevistado, conmovido por las imágenes que el magacín había mostrado anteriormente. Pero Ana Terradillos no se cortaba en ir directa al grano, reconduciendo el motivo de su visita al programa. "Los niños están a la altura y los voluntarios también. ¿La Generalitat ha estado a la altura gestionando esta crisis?", le preguntó de forma tajante la periodista.

Ana Terradillos y Joan Baldoví en 'La mirada crítica'

Y el político valenciano no se cortó en ofrecer su juicio más sincero. "Sin lugar a dudas, no ha estado a la altura", sentenció el invitado. Poco después, ponía el foco sobre la llamada de la consellera de Turismo, Nuria Montes, para juzgar con dureza su actuación. Y justo al meterse en terreno político, el líder de Compromís no pudo evitar sacar a relucir el sesgo político que, según el entrevistado, empaña a menudo el trabajo de Ana Rosa Quintana al frente de la información.

"Y, luego, que nos culpa a nosotros de decir esto, cuando fue Ana Rosa la que puso esto en circulación y no creo que Ana Rosa sea muy próxima a Compromís, lo sé porque la conozco personalmente", señaló Baldoví, refiriéndose a cómo la conductora de 'TardeAR' había señalado con dureza a Nuria Montes por desmentir una víctima de la DANA. A su vez, ponía el foco sobre la ideología política de la comunicadora, algo que no gustó demasiado a Ana Terradillos.

"Lo que sí sé es que estaba allí"

Muy seria, la presentadora de 'La mirada crítica' no dudó en frenar las insinuaciones del político con una tajante réplica. "Pues, no lo sé, de quién es cercana, lo que sí sé es que estaba allí 'in situ' y contó lo que buenamente sus ojos veían y podía trasladar", aseguró la periodista, que una vez más ha trazado la línea en lo que se refiere a cuestionar a la periodista de Telecinco, con quién comparte una buena amistad.