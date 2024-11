Ana Terradillos vive una espantada a gritos en pleno directo y debe pedir disculpas

La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha caldeado aún más las tertulias televisivas este miércoles. En plena resaca electoral, 'La mirada crítica' recibía a Javier Ruipérez, antiguo embajador de España en Estados Unidos para analizar la segunda victoria del candidato republicano. Sin embargo, el invitado terminó plantando a Ana Terradillos, abandonando el plató del programa entre gritos de "gilipollas" contra Roberto Centeno.

El exembajador arrancaba su intervención en la mesa de debate del matinal de Telecinco expresando su más profundo pesar por la nueva victoria del empresario en las urnas. "Yo tengo cierta experiencia en golpes de Estado, como ustedes sabrán, porque estuve dentro del Congreso el 23F, y fuera del Capitolio en el del 6 de enero. Porque aquello fue un golpe de Estado en contra de la Constitución. Ese es el personaje", sentenció el tertuliano invitado.

Ana Terradillos tiene que disculparse con un invitado de 'La mirada crítica' por los insultos de su colaborador

Ana Terradillos intentaba entonces centrarse en los efectos que tendrá este segundo mandato del magnate, dejando atrás el pasado que Ruipérez estaba intentando sacar a relucir de nuevo. "Hablemos del futuro, pero Estados Unidos tiene como presidente a un golpista y a un delincuente", subrayaba entonces el diplomático, terminando por agotar la paciencia de uno de sus compañeros de mesa.

Ana Terradillos y Javier Ruipérez en 'La mirada crítica'

"¿Está diciendo que Trump dio un golpe de Estado? ¿Y usted fue embajador de España?", señaló visiblemente alterado Roberto Centeno, colaborador habitual del programa. "¡Apañada está España con un embajador como usted! ¡Hombre, por Dios! No diga usted tonterías, no diga más tonterías de las que ya ha dicho en su vida", terminó sentenciando el tertuliano sin saber lo que ocurriría a continuación.

Y es que, Javier Ruipérez no se cortó un pelo a la hora de estallar contra Centeno. "¡Este es el gilipollas de turno! ¡Este es gilipollas perdido!", exclamó el exembajador, visiblemente consternado por las acusaciones que había recibido por parte del colaborador. Mientras tanto, Ana Terradillos intentaba calmar el ambiente, pidiendo a sus colaboradores que entrasen en razón.

"¡No puedo respetar las tonterías! A este señor no lo puedo respetar. A la mesa, sí", sentenció Centeno haciendo oídos sordos a las súplicas de la presentadora. Una última réplica que tuvo un efecto inmediato en el invitado, pues Javier Ruipérez se levantó de su sitio para abandonar el espacio de Telecinco antes de tiempo. "¡Ahí se lo quedan! ¡Se lo quedan! ¡Adiós!", terminó esgrimiendo el político.

"Usted no ha respetado a esta moderadora"

Ana Terradillos, que no daba crédito al caos en el que se había sumido la mesa de debate, reprendía de nuevo a Roberto Centeno por sus faltas de respeto. "Ha sido usted muy educado, señor Ruipérez, no me gustaría que abandonase la mesa. Esto es lo que no podemos permitir", señaló la conductora de 'La mirada crítica' en un último intento de que el invitado de la mañana regresase a su puesto hasta el fin de la emisión.

"Señor Centeno, se lo digo de corazón, usted no ha respetado a esta moderadora ni al señor Ruipérez, que estaba hablando con toda la educación. Yo estoy aquí ordenando el tráfico porque quiero que todo el mundo hable. Le pido por favor, sobre todo, que guarde los tiempos del resto porque si no es muy complicado", prosiguió espetando la comunicadora.

Posteriormente, la periodista le pedía a su equipo que hiciese cambiar de opinión al exembajador: "No sé si producción puede sentar de nuevo al señor Ruipérez, porque me interesa mucho su opinión y no me gustaría quedarme con este mal sabor de boca", se dirigió después la periodista a su equipo para tratar de convencer al exembajador a que regresase a la mesa.

Finalmente, la presentadora no lo conseguía, pero terminaba pidiendo perdón ante lo ocurrido: "Reiterar las disculpas al exembajador de Estados Unidos. Me quedo con muy mal sabor de boca. Ha sido un momento muy desagradable y me apena enormemente que haya salido de esta mesa de 'La mirada crítica' porque no creo que sea una ni mesa conflictiva. En fin, cada uno opina aquí como le da la gana, con diferentes opiniones, pero lo que siempre intentamos es mantener la educación y eso, en este caso, el señor Ruipérez entiende que no se ha mantenido la educación y se ha ido de esta mesa, por lo que mis más sentidas disculpas que quiero reiterar", finalizaba.