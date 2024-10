Ana Terradillos define a Íñigo Errejón con la palabra que pocos se han atrevido a pronunciar

Hace unos días todos nos quedábamos en shock al conocer que varias mujeres habían denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual. La primera en hacerlo fue la actriz Elisa Mouliaá. Desde entonces, todos los programas de actualidad política se han centrado en el asunto. Pero, sin duda, una de las más duras con el ya expolítico ha sido Ana Terradillos.

Este lunes, 28 de octubre, 'La Mirada Crítica' ha dedicado parte de su programa a analizar las últimas novedades sobre el caso. "Al menos a mí, me cuesta asimilar la doble vida que llevaba este señor. Era un parlamentario ocho horas y por la noche se convertía en un monstruo", comentaba la presentadora del matinal de Telecinco.

Por su parte, Carla Acuña, mostraba la diferencia entre el Errejón "persona" y el Errejón "personaje". "Tardé tiempo en darme cuenta de que no era yo lo que él deseaba, sino mi sometimiento", relataba una de sus presuntas víctimas. El programa que conduce Ana Terradillos mostró imágenes que evidencian esa contradicción entre la persona y el personaje, entre sus proclamas políticas y su vida íntima.

De hecho, sin ir más lejos, durante la presentación de 'Más País' en el año 2019, Errejón dijo una frase que ahora resulta contradictoria: "Mi España es la del 8M, la España feminista". "Ahora, Ana, cuesta distinguir quién es el Errejón persona y el Errejón personaje", añadía Acuña, antes de que la presentadora tomase la palabra para sentenciar al ex portavoz de Sumar.

Ana Terradillos tilda de "psicópata" a Errejón

"¡Esto es propio de un psicópata!", espetó Ana Terradillos. A lo que Esther Palomera agregó: "Un psicópata narcisista". "Os lo digo de corazón, entiéndanme ustedes. Es que esto es de un tío que está loco", insistía la presentadora. Aunque colaboradores como Carlos Cuesta no estaban de acuerdo con ella: "No, no, no. Una persona que hace esto no está loca".

"Hay que tener narices. Ser malo, y estar enfermo también. Ser machista, misógino, para hacer eso y mantener ese discurso", insistía Ana Terradillos, mientras que su compañero volvía a dejar claro: "¡Es que no son enfermos!". "Cualquier misógino no puede ser dirigente de la izquierda", añadió Sol Sánchez, diputada de Unidas Podemos, que denunció "acoso" por parte de la cúpula de Izquierda Unida en Madrid.