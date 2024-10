Ana Terradillos le para los pies a un colaborador por lo que insinúa de ‘La mirada crítica’

Este viernes, 11 de octubre, se ha vivido un tenso momento en ‘La mirada crítica’ entre Ana Terradillos y un colaborador que ha puesto en entredicho la profesionalidad del programa. El magacín matinal de Telecinco ha abordado la noticia de que la UCO pide investigar a José Luis Ábalos por su «papel relevante» en el caso Koldo.

‘La mirada crítica’ ha puesto el foco en el mensaje que el exministro de Transportes envió a Pedro Sánchez. Esto ha provocado un fuerte encontronazo entre la presentadora, Ana Terradillos, y uno de sus colaboradores, Fernando Berlín. Respecto a ese texto, el tertuliano señalaba que «es verdad que esa es la última parte de un párrafo que es mucho más extenso». «Que hemos puesto entero», matizaba la periodista.

Sin embargo, él la contradecía: «No lo habéis puesto». La presentadora insistía en que sí se había mostrado íntegro. «¿Quieres que te lea yo? Porque no lo habéis puesto», aseguraba Berlín. Esto provocaba el enfado de Ana Terradillos, que no dudaba en salir en defensa de su equipo: «No, Fernando. No te permito eso. Estamos publicándolo en pantalla, no te lo permito porque me estás acusando de no ser certera a mí y a mi equipo. No te lo permito».

Ana Terradillos: «Ante todo, defiendo a mi equipo»

El colaborador pedía a al programa que pusiera nuevamente el mensaje. Acto seguido, ‘La mirada crítica’ colocaba en pantalla el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, y el tertuliano daba si opinión al respecto. Cuando finalizó su intervención, la presentadora volvió a reprocharle a su compañero que hubiera puesto en entredicho la profesionalidad del equipo.

«A ver, de todas formas, por lo que me toca a mí, el mensaje está publicado entero y voy a decir una cosa: el presidente del Gobierno se tiene que leer todo el mensaje entero, no me vale en que venían tres cosas previas a la visita de Delcyy», le decía.

«No engañemos a la gente, yo cuando tengo un informe de la UCO lo leo absolutamente todo entero y el presidente tiene que hacerlo», proseguía Ana Terradillos. «Y esto es una defensa a mi equipo. No voy a permitir que nadie insinúe de mi equipo otras cosas. Ante todo defiendo a mi equipo, que lo sepáis», sentenció la presentadora, visiblemente enfadada.