La Policía interviene y aborta un directo de Ana Rosa Quintana en 'Fiesta': "Nos tenemos que ir"

Ana Rosa Quintana se desplazaba el pasado jueves hasta Valencia con una parte del equipo de 'TardeAR' para ofrecer en primera persona los testimonios de víctimas y relatar la situación de las zonas afectadas por la DANA. Este domingo, la presentadora ha reaparecido en Telecinco tanto en 'Informativos Telecinco' como 'Fiesta'.

Un equipo de 'TardeAR', con Ana Rosa Quintana al frente, permanece en la provincia de Valencia recorriendo las localidades más afectadas por la DANA y la presentadora ha conectado durante el domingo tanto con el especial de 'Informativos Telecinco' con Isabel Jiménez por la mañana como con 'Fiesta' por la tarde.

"Me tengo que ir directamente con nuestra compañera Ana Rosa Quintana que está en una localidad de Valencia, que no sé exactamente donde y me dicen que estáis en alerta roja", aseguraba Emma García. "Bueno nos han avisado que nos tenemos que marchar porque ya hay alerta roja y está lloviendo cada vez más fuerte", le explicaba Quintana a su compañera.

"Hemos venido de Chiva y estamos en unas urbanizaciones de la zona de Torrent", aclaraba Ana Rosa después de que la presentadora de 'Fiesta' desconociera su ubicación exacta. "Como veis esta es la situación de casas destruidas, familias destrozadas, familias que están buscando a dos niños desaparecidos de 3 y 5 años desde el primer día de la DANA, el padre está en el hospital porque estuvo agarrado a un árbol durante un montón de horas y le tienen que operar, esto es un drama detrás de otro", proseguía relatando la presentadora de 'TardeAR'.

Tras ello, Ana Rosa Quintana no dudaba en hacer referencia a la gran indignación de todos los vecinos. "El grito de Valencia es nos han abandonado. Hay mucha indignación y mucho dolor, es dolor, barro, muerte e indignación", recalcaba.

"Te estamos viendo Ana Rosa y me pregunto, ¿Dónde están las familias? ¿Dónde se están resguardando?", le preguntaba Emma. "Aquí dicen que no ha venido nadie hasta hoy, han venido voluntarios de León, de Granada y ahora hay un equipo de guardia civiles y han estado absolutamente abandonados. Los que pueden se refugian en sus casas donde no queda nada y los que ya no pueden ni estar aquí, pero el grito es aquí no ha venido nadie. Imaginaos lo que es para que un coche esté empotrado así, dicen aquí necesitamos miles de militares, los que hagan falta y aquí de momento no ha llegado nadie", aseguraba Quintana.

Ana Rosa Quintana, obligada a abandonar Torrent por la lluvia

"Estamos hablando de que es el quinto día. Gente, chavales jóvenes sacando a gente haciendo lo imposible. Por lo menos ya tienen agua y hay un puesto de comida pero la gente se ha quedado sin nada. Hemos estado con una chica que estuvo con sus niños en un tejado y que llevan cinco días sin ducharse y no tienen ropa", relataba Ana Rosa Quintana.

Justo en plena conexión aparecía la policía para desalojar a Ana Rosa Quintana y a todos los que estaban en esa zona. "Lo siento Emma pero nos dice la policía que nos tenemos que marchar", le confesaba la presentadora de 'TardeAR' a su compañera. "Por favor, por vuestra seguridad", le contestaba la vasca. "Por favor que se cuiden que queremos que nos informen pero que se cuiden", añadía al escuchar a Leiras como se estaba alertando a los ciudadanos que desalojaran las calles.

Lo mismo sucedía minutos después con Arabella Otero que se encontraba en Paiporta. "Emma nos tenemos que ir porque empezaba hace media hora a caer las primeras gotas pero ya se ha intensificado, la AEMET ha decretado la alerta roja y acaba de venir una patrulla de la guardia civil pidiendo que nos vayamos porque esta zona es peligrosísimo estar, los voluntarios se están marchando porque aquí más que ayudar podemos estorbar y no sabemos lo que va a pasar", terminaba explicando la reportera.