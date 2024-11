Ana Rosa interrumpe 'TardeAR' con esta dura última hora sobre la DANA: "Solo hay barro y muerte"

Este jueves, 31 de octubre, Ana Rosa Quintana ha conducido 'TardeAR' desde el epicentro de la DANA. La presentadora se ha trasladado hasta Valencia, en concreto a las localidades de Utiel y Paiporta, la más afectadas por la catástrofe, para comprobar de primera mano las devastadoras consecuencias.

"Venimos a ayudar un poco y a escucharos para que todo el mundo lo sepa", les ha dicho la presentadora a los vecinos afectados por la DANA. El magacín vespertino de Telecinco ha mostrado imágenes y testimonios durísimos, como el de una mujer cuya madre ha fallecido en el interior de su casa. Sin embargo, dos días después todavía no han podido sacar el cuerpo debido a que los accesos continúan cortados.

"Solo hay barro y muerte", ha explicado Ana Rosa, aterrorizada al escuchar semejantes testimonios. Debido a los problemas de comunicación, la presentadora ha tenido que entrar por teléfono para narrar la situación en la que se encuentran los afectados. "Es absolutamente apocalíptico", ha comentado la periodista quien, además, se ha mostrado "escandalizada" por el insuficiente apoyo que están recibiendo los afectados por la catástrofe.

La petición de Ana Rosa a "los de arriba"

"No hay comida, no hay agua… Echo de menos más profesionales para ayudar, palas, mangueras… Han pasado dos días y no os podéis imaginar cómo está todo. Es terrorífico", ha reconocido. Pese a todo, Ana Rosa ha alabado la solidaridad de cientos de jóvenes que se han trasladado desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana para ayudar a los vecinos de las regiones más afectadas. Pero la comunicadora no ha dudado en pedir más ayuda profesional.

La conductora de 'TardeAR' ha explicado a la audiencia que, desde que había llegado, no habían dejado de retirar coches y cadáveres. Por tal motivo, ha querido agradecer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que están prestando ayuda a los afectados, aunque, según ella, "no es suficiente". "Hacen falta más efectivos profesionales. Aquí falta mucha ayuda todavía. Alguien desde arriba tiene que enviar ayuda", ha solicitado la presentadora.

Ya a última hora de la tarde, por fin Ana Rosa ha podido hacer un directo desde el epicentro de la tragedia. Micrófono en mano, ha explicado a sus compañeros y a la audiencia que "la gente lo ha perdido todo, no queda nada. Solo hay barro. Aquí hay muchísima indignación". Para ponerlo de manifiesto, no ha dudado en preguntar a los vecinos de la zona.