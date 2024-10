La contundente súplica de Pablo Motos tras la DANA que desgarra en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' regresó este jueves para poner el broche final a su semana de entrevistas después de haber cancelado su última emisión por los estragos de la DANA. Más serio que de costumbre, Pablo Motos se reencontró con la audiencia y no dudó en mostrar su lado más vulnerable con un mensaje para todos los afectados por la tragedia, desvelando lo cerca que le ha tocado a él.

El espacio de Antena 3 se preparaba para la esperada visita de Belén Esteban este miércoles, pero terminó cediendo su hueco a 'Antena 3 Noticias', que fue actualizando la última hora de las zonas más afectadas junto a Vicente Vallés. Así, la princesa del pueblo trasladaba su paso por el programa a este jueves, y antes de recibirla, el presentador no pudo ocultar su preocupación.

Pablo Motos paraliza 'El Hormiguero' con un crudo relato sobre los estragos de la DANA

"Buenas noches, aquí estamos para poner una sonrisa, que seguro que nos viene bien a todos", comenzó señalando Pablo Motos antes de abrirse en canal ante la audiencia. "Quiero decir una cosa antes de empezar. Aunque sea con un nudo en el estómago, esta noche lo vamos a pasar bien. Porque necesitamos todos coger un poco de aire y de ánimo para salir adelante en medio de tanta angustia, tanto dolor y tanta desesperación", adelantó el valenciano.

"Necesito oírme a mí mismo decir algunas palabras. Yo soy de Valencia, nací en Requena, así que me toca de cerca. Mi familia está allí en medio de todo, están incomunicados. Anoche mi mejor amigo se libró porque llevaba mi coche y se pudo refugiar hasta que lo sacó el ejercito", confesó el conductor de 'El Hormiguero', visiblemente emocionado por la tragedia de su tierra.

"Otro de mis amigos está desaparecido y no sabemos nada de él aunque tenemos todos la esperanza de que esté en algún lugar incomunicado. La vida sabe como hacerte sentir frágil y vulnerable cuando todo va a cambiar para ti. Hoy mucha gente está así, está desolada, está sin futuro, sin sus cosas, sin sus sueños y sin sus seres queridos", continuó explicando Pablo Motos.

"Eso es lo peor, eso es lo insoportable. Los muertos que no hemos visto, porque las televisiones han tenido la delicadeza de no sacarlos, ellos sí lo han visto. Eso debe ser duro, porque que se te vaya un ser querido de esta forma es difícil de superar. Ni siquiera logras entender el sentimiento que tienes, estás desorientado, estás vacío, sin dirección", reflexionó el comunicador.

Entonces, fue un paso más allá en su mensaje. "No solo se han roto las paredes y los techos, se ha roto la sensación de seguridad porque todo ha cambiado en unas horas. Todas las tonterías que nos preocupaban ayer se las ha llevado la tormenta y ahora estamos todos en el mismo sitio. ¿Y ahora qué?", cuestionó el presentador en alto.

"La vida es luchar, la vida es lucha. Aunque tengamos dolor sabemos que lo podremos remontar casi todos, aunque no todos. La gente mayor, que no les queda mucha vida por delante, no lo podrán superar si no les ayudamos de verdad. Lo digo de verdad, todos sabemos que cuando pasen unos meses, aperecerá la cruda realidad", insistió Pablo Motos.

Entonces, el presentador echó la vista atrás en otras desgracias que ya quedan lejanas, pero que impactaron igual. "La realidad es que tras el reventón de la presa de Tous, tras el terremoto de Lorca, tras el volcán de la Palma, muchas familias siguen sin ver un euro de las ayudas concedidas y continúan viviendo gracias a la solidaridad de sus vecinos y de sus familiares. En la Palma hay gente que sigue viviendo en sus coches o en casas prefabricadas. Lo mismo en el resto de zonas afectadas por catástrofes anteriores", aseveró Motos.

"Esto, los ciudadanos, no lo tendríamos que permitir. Deberíamos hacer un esfuerzo real por estar unidos, aunque sea para esto. Y tener esfuerzo y determinación dentro de unos meses cuando se nos haya pasado el shock. Entro en el terreno de lo práctico, en el terreno de lo humano, en este momento en el que horroriza ver esa fragilidad de todo me quedo con la imagen de esa señora con el agua hasta el cuello, agarrada a su perro a su gato atrapado por el agua", señaló Pablo Motos.

Usando ese ejemplo, el presentador de Antena 3 lanzó una última analogía. "Y ese rescatador que arriesga a su vida para salvar a una señora. Esa señora es una prueba de la grandeza humana, de lo valientes que llegamos a poder ser cuando luchamos por los nuestros. Esa señora es la imagen del amor que no abandona. Y ese rescatador que se hunde una y otra vez en el agua fangosa para salvar a una señora, nos está diciendo que nos duele el dolor de los demás y que somos humanos aunque muchas veces tenga que venir una desgracia para que lo recordemos", sentenció el valenciano.

"Si tenéis a alguien cerca y lo queréis, abrazadlo. Cada minuto de la vida es un regalo, y estamos aquí para celebrarlo, que es lo que vamos a hacer aquí esta noche", terminó señalando Pablo Motos entre aplausos para recibir a Belén Esteban en plató y cambiar radicalmente el tono de la noche que había marcado con su emotivo relato.