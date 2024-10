Susi Caramelo habla de forma clara y abierta sobre cómo es trabajar con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' está teniendo un arranque de temporada complicado debido, principalmente, a la fuerte competencia que ha supuesto 'La Revuelta' tras su estreno en La 1. Para intentar hacer frente a Broncano, Pablo Motos ha fichado a una de las cómicas más reconocidas en nuestro país, Susi Caramelo.

Junto a ella también se han incorporado a la nueva temporada de 'El Hormiguero' el YouTuber Plex y Juan Carlos Ortega para participar en la tertulia de cómicos con Pablo Motos, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. Además, Susi Caramelo será una de las concursantes de la próxima edición de 'El Desafío', que Antena 3 estrenará próximamente.

En uno de sus mejores momentos profesionales, la cómica ha concedido una entrevista a 'El Mundo' donde se sincera sobre cómo es trabajar con Pablo Motos y cómo fue colaborador en 'Cuentos chinos', el desaparecido programa conducido por Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Respecto a su fichaje por 'El Hormiguero', la barcelonesa reconoce estar encantada: "Ya conocía el programa porque había ido como invitada alguna vez, en una fui en solitario y otra, con Agustín Jiménez. En la primera, Pablo Motos y Jorge Salvador hablaron conmigo, pensaba que era para ficharme para 'El Hormiguero', pero era para hacer 'El Desafío'. En aquella ocasión les dije que no porque soy muy miedosa. Pasado el tiempo me lo volvieron a decir, y decidí aceptar para superar ese reto. De ahí surgió mi colaboración en la tertulia de cómicos. Me lo propuso Jorge Salvador y le dije que sí".

Susi Caramelo habla de Pablo Motos y Jorge Javier

Susi Caramelo reconoce que, aunque se ha adaptado muy bien al programa de Antena 3, "todavía tengo que controlar los tiempos, dejar hablar un poco más, pero poco a poco. Soy muy perfeccionista conmigo misma y muy exigente, así que iré mejorando. Tengo a mi lado a grandes profesionales. Pablo lleva 19 años en televisión, Jorge Salvador es un crack, como el resto de colaboradores, que saben mucho. Soy una esponja y aprendo de todos".

Al ser preguntada por las diferencias de trabajar con Pablo Motos y con Jorge Javier Vázquez, la cómica es muy sincera: "A Jorge le conocía antes de trabajar juntos en 'Cuentos chinos', pero a Pablo, hasta 'El Hormiguero', no. Tengo que tratar un poco más con él, hacer más tertulias para coger confianza porque, en ocasiones, todavía soy un poco tímida en mis intervenciones. Además, cuando salía en 'Cuentos chinos', estaba sola en la mesa con Jorge, y en 'El Hormiguero' estoy con más gente además de Pablo. Pero me llevo genial con los dos, son excelentes presentadores".

Susi Caramelo y Jorge Javier en 'Cuentos chinos'.

La cómica considera 'Cuentos chinos' de sus "mejores experiencias televisivas"

Sobre el presentador de Mediaset, Susi Caramelo asegura llevarse muy bien con él: “Le conocí al entrevistarlo para uno de mis programas. Luego me llamó alguna vez para hacer proyectos con él, pero por tema de agenda y porque estaba en Movistar Plus+, no pude hacerlos. Nos llevamos muy bien. Tenemos el humor muy parecido y considero a Jorge uno de los mejores comunicadores que hay, así que fui a hacer el casting de 'Cuentos chinos' y lo pasé porque conectamos muy bien".

"A pesar de que duró nada y menos en emisión, fue de las mejores experiencias televisivas que he tenido porque tenía ganas de estar con él, de aprender de él y la pena que a mí me quedó fue no estar más tiempo juntos para poder empaparme de la sabiduría y experiencia de Jorge. Teníamos una conexión y una química que yo creo que se vio en pantalla. Guardo un recuerdo cojonudo del programa y, por supuesto, seguimos en contacto", asegura.

Susi Caramelo también recuerda en su entrevista en 'El Mundo' su participación en 'Tu cara me suena': "Me lo pasé muy bien, pero es un programa muy duro, sobre todo por el tema de la caracterización, que es muy pesada, son muchas horas. Aún así, es un programa que recomiendo a todo el mundo, me recordaba cuando era niña y hacía actuaciones ahí para mi madre en el salón de casa disfrazada interpretando personajes".