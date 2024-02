Susi Caramelo tiene que dar explicaciones por cómo se posicionó contra la mascletá de Almeida

Este domingo, Madrid se convirtió por un día en Valencia con su primera mascletá de la historia para tratar de promocionar el turismo de la Comunidad Valenciana después del acuerdo al que llegó José Luis Martínez Almeida con la alcaldesa de la capital levantina. Un evento que ha generado un sinfín de críticas por parte de Anabel Alonso, Angy Fernández o Susi Caramelo.

Así, la presentadora y cómica, Susi Caramelo no tuvo ningún reparo en criticar al alcalde de Madrid por traer una mascletá al Puente del Rey, una zona cercana a la Casa de Campo rodeada de fauna y flora que podría verse afectada por la pólvora y el estruendo.

«Estoy en Madrid Río, el parque favorito de mi perro, donde vengo muchísimo porque nos encanta, por los animalitos», empezaba diciendo Susi Caramelo. «Con todas las actividades que se podrían hacer aquí, Almeida ha decidido que mañana va a hacer una mascletá, van a sufrir un montón de animales porque el notas este se quiere pegar la vacilada con su colega de valencia«, añadía el pasado sábado.

Después, la que fuera colaboradora de ‘Cuentos Chinos’ en Telecinco y presentadora de ‘Rojo Caramelo’ lanzaba una propuesta a Almeida con cierta ironía al decir que si lo que quería era traer algo típico valenciano podía invitar a paella a los sin techo. «Hubieras quedado como Dios y no como un tarado, que es como estás quedando ahora, como un tarado e idiota«, se atrevía a señalar.

No a la mascletà de Almeida ✊️https://t.co/Q2emfDD9i2 — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) February 17, 2024

Susi Caramelo se defiende tras sus críticas a Almeida

Tras el revuelo que causaron sus palabras, Susi Caramelo ha contestado a las críticas que ha recibido con un hilo de tuits. «Este es un mensaje para todos los imbéciles que me estáis posicionando políticamente por quejarme no de una mascletà, sino del lugar donde decidió hacerla Almeida, que es muy distinto», empieza recalcando.

Asiiso, la presentadora de ovistar Plus+ deja claro que ella jamás se ha posicionado políticamente. «A mí no me metáis en mierdas políticas, nadie tiene ni puñetera idea de lo que pienso porque nunca me he manifestado políticamente ni me interesa», asevera. «Dejar de politizar todo, sois muy pesados. Lo mío ha sido una opinión personal hacia una mala decisión y punto. Me encanta Valencia y las fallas, he estado tropecientas mil veces en Valencia y seguiré yendo porque me encanta», prosigue diciendo.

«Da pena en qué nos estamos convirtiendo como sociedad. Un beso a todos y feliz día», concluye Susi Caramelo en otro de sus tuits harta de que todo se politice y ahora se la señale desde determinados sectores.

Este es un mensaje para todos los imbéciles que me estáis posicionando políticamente por quejarme no de una mascletà, sino del lugar donde decidió hacerla Almeida, que es muy distinto. A mí no me metáis en mierdas políticas, nadie tiene ni puñetera idea de lo que pienso porque — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) February 19, 2024

Nunca me he manifestado políticamente ni me interesa. Dejar de politizar todo, sois muy pesados. Lo mío ha sido una opinión personal hacia una mala decisión y punto. Me encanta Valencia y las fallas, he estado tropecientas mil veces en Valencia y seguiré yendo porque me encanta. — Susi Caramelo (@Susi_Caramelo) February 19, 2024