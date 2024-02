Angy Fernández dispara el contador de reacciones con lo que dice de la mascletá de Almeida

Este domingo, la célebre mascletá valenciana se ha trasladado a Madrid después del acuerdo que firmó José Luis Martínez Almeida con el Ayuntamiento de Valencia. Un evento que ha generado un sinfín de críticas por celebrarse en el Puente del Rey, cerca de la Casa de Campo y en una zona con cientos de aves que podían verse afectadas. Una de las últimas en cuestionar la medida del alcalde ha sido Angy Fernández.

Así, la actriz y cantante que llegó a la gran final del Benidorm Fest 2024 hace dos semanas, no ha dudado en pronunciarse sobre este asunto a través de las redes sociales dejando clara su visión sobre el alcalde de Madrid.

En su publicación en ‘X’, Angy Fernández se ha sumado a todas las críticas que ha recibido en los últimos días José Luis Martínez Almeida por traer una mascletá a la capital sin ningún tipo de sentido y más en un lugar lleno de fauna que se puede ver afectada por el ruido.

«Yo lo de Almeida no puedo entenderlo. Intento tener empatía con todo el mundo pero con este hombre me cuesta demasiado», escribía Angy Fernández sin pensárselo en su cuenta de ‘X’.

Con ello, Angy deja claro que su opinión del alcalde de Madrid no es buena y que no consigue entender sus movimientos y decisiones ni mucho menos empatizar con él. Una publicación que a los pocos minutos ya sumaba cientos de me gusta.