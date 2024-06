Gonzalo Miró clama justo la opinión de muchos al polémico cartel del Orgullo de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid y José Luis Martínez-Almeida están en boca de todos este lunes con motivo del polémico cartel elegido para el Orgullo LGTBIQ+ que arranca este viernes 28, el día undial de la visibilidad del colectivo. Un asunto sobre el que ‘Más vale tarde’ ha debatido

«Lo que es es cutre, que lo podíamos haber hecho Chema Crespo y yo con el photoshop de los 90», soltaba sin pudor Iñaki López antes de dar paso al debate entre los tertulianos. «Lo habríamos hecho mucho mejor y con muchísima más sensibilidad», apostillaba el colaborador al respecto. «Es que no se cansan, esta es una realidad que existe y que ha progresado mucho pero que se está viendo amenazada en muchas circunstancias, volviendo de nuevo a la exclusión y por tanto negar el carácter reivindicativo de esta celebración es gratuito y negativo», sentenciaba Crespo.

Iñaki López apostillaba entonces que «me da la sensación de que no ha habido nadie del colectivo LGTBI en la elaboración de ese cartel». «Probablemente, no se lo habrían tomado con la frivolidad con la que se ve este cartel», espetaba Gonzalo Miró de primeras.

«Relacionarlo con la fiesta, el sexo o el alcohol cuando lo que se trata de hacer una fiesta reivindicativa e igualitaria no tiene mucho que ver. Tampoco me sorprende mucho viniendo por parte del PP y del PP de Madrid. Hay que recordar que el año pasado ya quisieron tirar atrás la ley trans y en su día votaron en contra del matrimonio igualitario», sentenciaba Gonzalo.

Gonzalo Miró se enzarza con María Claver en defensa del colectivo LGTBIQ+

Pero Gonzalo Miró insistía con su reflexión al dejar claro que no es que sea «esa identidad sexual de cada uno respetada por parte de algunos miembros del PP». «¿Quieres decir que son todos unos homófobos en el PP?», le replicaba María Claver. «He dicho algunos miembros del PP», aclaraba Gonzalo.

«Te recuerdo que afortunadamente en Chueca gana por mayoría aplastante el PP, luego habrá mucha gente que no piense igual», soltaba Claver sin ningún reparo. «Evidentemente mucha gente no pensará igual que yo, enhorabuena», le contestaba Gonzalo.

Tras ello, María Claver cuestionaba que la izquierda siempre quiera instrumentalizar y politizar un evento como el Orgullo. «Cada año buscan la diferencia y la confrontación», recalcaba. «Algún gesto del PP hacia el colectivo no habría venido mal», sostenía Gonzalo Miró. «Yo creo que en Chueca no piensan como vosotros, eso si que me consta», concluía la colaboradora.