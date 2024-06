Gonzalo Miró representa a muchos con su reacción a lo que va a hacer Ayuso y le deja retratada

Este miércoles hemos conocido que Isabel Díaz Ayuso pondrá una condecoración a Javier Milei, el presidente de Argentina. Un asunto que Xavier Sardá colaba en ‘TardeAR’ produciéndose un rifirrafe con Ana Rosa y que después abordaban en ‘Más vale tarde’ con Gonzalo Miró pronunciándose alto y claro.

Tras informar a la audiencia de todos los detalles, Iñaki López y Cristina Pardo les pedían a sus tertulianos una opinión al respecto. Elisa Beni dejaba claro que le «avergonzaba profundamente» que se haga esto y animaba a la oposición a recurrirlo porque en el decreto este tipo de medallas se pueden otorgar si están de viaje oficial en la región y no es el caso.

«Yo creo que si Milei se llevara bien con Pedro Sánchez igual no se lo hubiera dado», aseveraba Cristina Pardo. «Yo creo que Ayuso es capaz de premiar a cualquiera que insulte a Sánchez públicamente», soltaba por su parte Gonzalo Miró.

«El año que viene premiado Vito Quiles», pronosticaba Iñaki López. «Pues no me extrañaría, pero eso lo que hace es retratar tanto a Ayuso que premia a Milei como a Almeida que en su día tuvo la tentación de premiar a Netanyahu«, añadía Gonzalo Miró al respecto.

Después era Carmen Morodo la que destacaba que las instituciones y las relaciones exteriores no debían estar al servicio de juego de partidos y que quizás lo que al PP de Madrid cree que le puede beneficiar fuera de la capital no se vería igual. «Esto a Milei le sirve para no hablar de los altercados que está teniendo con la ley motosierra o de como varias organizaciones internacionales le están poniendo en el objetivo por no cumplir con leyes fundamentales como la de prensa e información», añadía Iñaki López.