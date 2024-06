Gonzalo Miró paraliza ‘Espejo Público’ con su revelación de alto impacto: «Esto tiene poca gracia»

Gonzalo Miró sorprendió este martes a sus compañeros de ‘Espejo Público’ al sincerarse sobre una dura experiencia. En mitad del cambio a la sección ‘Más Espejo’, el periodista compartió con Susanna Griso y compañía una grotesca anécdota sobre una persecución de paparazzi. Lo que dejó completamente fríos a sus compañeros fue que la historia casi acaba con final trágico por un descuido al volante.

Mientras unos colaboradores abandonaban su puesto en el sofá y Gema López y compañía tomaban asiento para comenzar la sección rosa del programa, el periodista se quedó unos minutos más cuando Laura Fa le preguntó por sus experiencias con persecuciones de fotógrafos. «Que se pongan a la cola porque ha habido varias», advirtió el colaborador.

Gonzalo Miró: «Me enseñaron imágenes y fue fuerte»

«Podría decir que una de las persecuciones más ‘heavys’ que he hecho en mi vida fue a este señor», confesó Lorena Vázquez. Mientras tanto, Gonzalo Miró aseguraba a las colaboradoras que «había estado en peligro» en numerosas ocasiones por culpa de los fotógrafos. «De hecho… ¿tenéis tiempo para que lo cuente?», preguntó el periodista mientras sus compañeras lo retenían en el sofá.

Miquel Valls, Gonzalo Miró y Laura Fa en ‘Espejo Público’

Pero el tertuliano de ‘Espejo Público’ se puso entonces algo más serio para relatar su experiencia con los fotógrafos. «Esto tiene poca gracia. Hubo un coche que me perseguía que tuvo un accidente de tráfico, se estampó contra un árbol de la zona residencial donde yo vivo», comenzó explicando el periodista, que dejó algo impactados a sus compañeras.

«Conducían dos chicas, de una agencia. Fue fuerte, porque luego estuve hablando con la policía y me enseñaron algunas imágenes del accidente y había sido tremendo», aseguró Gonzalo Miró, que aclaró que no lo supo en el momento en el que se produjo, sino que se enteró más tarde. «Reconozco que yo iba rápido, pero a veces algunos corren riesgos que no deberían correr», insistió el colaborador.

A su vez, reveló que lo primero que hizo tras conocer el estado de la chica fue ir a ver a su padre para hablar personalmente con él. Y más tarde, recordó otra anécdota en la que un coche lleno de fotógrafos se encaró a su vehículo en una rotonda en sentido contrario. «Me bajé atacado porque estuvimos a punto de tener un accidente para increparle a él y lo que hicieron los de detrás fue bajarse y sacar las cámaras de fotos para montarme a mí el pollo», recordó el periodista.