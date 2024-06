La denuncia de Anabel Pantoja contra ‘Espejo Público’ fuerza a Susanna Griso a esta rectificación

Anabel Pantoja se convirtió la semana pasada en el blanco de todos los programas de televisión tras anunciar su embarazo. Entre ellos, ‘Espejo Público’ no tardó en hacerse eco de la exclusiva que la sobrina de la tonadillera protagonizó en la revista Semana. Y al parecer, los comentarios de Susanna Griso y compañía no gustaron demasiado a la televisiva, pues ha tomado sus redes sociales para defenderse.

«Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma», comenzó explicando la sobrina de Isabel Pantoja, que se pronunciaría entonces sobre la actitud de algunos programas como ‘Espejo Público’.

A través de su publicación de Instagram, sin desvelar a que programa se refiere, Anabel Pantoja dejó claro su enfado. «Hubo otras personas que sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de programas de televisión como: ¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?», comenzó a enumerar la colaboradora de Mediaset, muy molesta por la repercusión que ha tenido su, en principio, feliz noticia.

Anabel Pantoja sobre ‘Espejo Público’: «Me parece asqueroso»

«¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿Va a rentabilizar y expoltar su embarazo y a su hijo?», expuso la colaboradora de ‘TardeAR’, haciendo referencia en la última cuestión a la advertencia que Susanna Griso le lanzó la semana pasada desde plató. Y es que, la presentadora de ‘Espejo Público’ no dudó en aconsejar a la televisiva no exponer tanto a su futuro hijo.

«Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites», subrayó Anabel Pantoja a continuación, que ha sido muy contundente con los comentarios que recibió. «No sabéis hasta que punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa», continuó explicando la sobrina de la tonadillera.

Y precisamente, por trabajar en ese tipo de programas, Anabel se vió en la obligación de condenar la falta de tacto del programa de Antena 3 con su exclusiva. «Sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece: asqueroso», insistió la antigua concursante de ‘Supervivientes’, que terminaría por estallar directamente contra los colaboradores de ‘Espejo Público’.

«Las personas que comentan programas y todos los temas, ¿lo cobráis al mes, no? ¿Y habláis de esta noticia, no? ¿Por qué yo no puedo si es mi embarazo?», preguntó Anabel Pantoja antes de lanzar una última advertencia. «A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño», sentenció la televisiva. Y sus quejas han surtido efecto, pues el programa se ha dado por aludido.

‘Espejo Público’ se da por aludido y responde

Poco después de publicar su comunicado en Instagram, se formó todo un revuelo en el plató de Antena 3. «Se ha enfadado», comenzaron a lamentar los colaboradores de Susanna Griso, que no tardó en mostrar en pantalla la carta de la televisiva dirigida, de manera no explícita, al magacín. Después de que Gema López leyese al completo la queja, Miquel Valls quiso justificarse por alusiones.

Miquel Valls y Susanna Griso se pronuncian sobre Anabel Pantoja en ‘Espejo Público’

«Las preguntas que ella marca en sus redes sociales las hice yo en este programa, creo que existe la libertad para poder preguntar los periodistas lo que nos dé la gana de un personaje que se ha expuesto», sentenció el catalán antes de aclarar que dirigió esas cuestiones a personas del programa que han tenido trato personal con la sobrina de la tonadillera.

Pero Valls fue un paso más allá y lanzó otra pregunta sobre Anabel Pantoja en un intento de defender al programa. «Si estas preguntas se las hace la persona que le hace la entrevista en exclusiva en Lecturas… ¿Ella se hubiera enfadado o las hubiera respondido?», sentenció el colaborador de ‘Espejo Público’ mientras Gema López intentaba empatizar con la protagonista de la información.

«No es lo mismo que te pregunten en una entrevista donde tú puedes contestar, donde puedes desarrollar tu respuesta a esto», puntualizó López antes de admitir que sus compañeros y el programa no estaban siendo justos con la sobrina de Isabel Pantoja. «A veces jugamos al juego de con esta sí me atrevo y con esta no. Hay otras muchas que se han quedado embarazadas y no hemos dicho ‘Anda que esta estaría preparada para ser madre'», apuntó la periodista del corazón.

Susanna Griso: «En nombre del programa pido perdón»

Sin embargo, el catalán defendiendo sus palabras. «No creéis que Anabel Pantoja ha hecho esto para ser ahora víctima y que todo el mundo le diga que va a ser muy buena madre y qué malos son los periodistas… Al final esta persona está expuesta porque ha cobrado un dineral», insistió Miquel Valls antes de que Susanna Griso se pronunciase para dar la razón a la televisiva.

«Pero Miquel, de la misma manera en la que tú tienes derecho a preguntar, yo creo que ella tiene todo el derecho en un momento tan vulnerable de su vida a decir que te ha dolido el comentario de un compañero en un programa de televisión», sentenció la presentadora de ‘Espejo Público’. Pero Laura Fa continuaba con su actitud crítica contra Anabel junto a Lorena Vázquez.

«Yo creo que tiene que diferenciar lo que son los haters de lo que es ser un personaje que vende cada cinco minutos su vida y lo presta como un debate», señaló la periodista. Entonces, después de que Gema López asegurase que Anabel Pantoja es «hipersensible» tanto fuera como dentro del embarazo, Susanna Griso terminó entonando el ‘mea culpa’ grupal. «En nombre de ‘Espejo Público’ pido perdón a Anabel y que se distraiga de las redes», señaló la periodista para zanjar el revuelo.